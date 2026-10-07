暗酸蔣萬安？ 徐佳青：打我 不會使有些人會講英文 不會讓市政更順利

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青雖然沒有明言是政治追殺，但她說，打A不會救到B，並表示，打擊她不會使得有些人變成會講英文，不會使得市政工作變得更順利。

民眾黨立法院黨團指控徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青今舉行記者會，除了自請行政和司法調查，同時也辭去僑委會委員長一職。

徐佳青重申，她對公務預算，沒有一分錢是浪費或者徇私圖利，也沒有濫用職權為她的家人獲得什麼好處。

徐佳青指出，她的家人只能默默付出更多，還要保持低調，因為他們知道媽媽或太太在做的是什麼工作，他們只能配合，沒有第二句話。

徐佳青並表示，政黨競爭是一時的，過程風風雨雨、打打鬧鬧，但過去就過去了，最後只會問留下來什麼。

徐佳青說，打A並不會救到B，打她也不會死，也不會使得有些人變成會講英文，也不會使得各種市政工作做得更順利，也不會使得人民獲得更大的利益。

徐佳青指出，她昨日就向行政院長卓榮泰和賴清德總統請辭，並表示，雖然他們都請她再想想，但她還是堅持辭職。

徐佳青也提到在僑委會的工作非常辛苦，同仁經常請她多休息；她說，昨天晚上睡覺的輕鬆感回來了，請大家給她休息一下。