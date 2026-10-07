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立院委員會召委明推舉產生 國民黨續藍白合禮讓陳昭姿掌司委會
立法院各委員會明日將進行召委選舉，據了解，明日選舉將不會投票，而是採三黨共同推舉方式，綠營各委員會均有一席，國民黨方面則禮讓立法院司法及法制委員會，由民眾黨立委陳昭姿擔任。
藍白國會合作方面，國民黨團基於過去默契，多會禮讓立法院常設委員會一席召委予民眾黨，但在竹北市長選舉一局，藍白合破裂，令外界關注是否影響藍白包括國會合作在內的未來走勢。
國民黨團總召傅崐萁日前表示，藍白合作不可能改變，且會更加緊密，該給民眾黨的尊重、支持跟力量，還有該有的舞台，國民黨是絕對尊重與支持。
據了解，明日舉行的立法院各委員會召委選舉，將維持藍白合作默契跟維持合作氛圍，也鑑於年底選舉考量，國民黨方面則禮讓立法院司委會，由陳昭姿擔任召委一職。
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