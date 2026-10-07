從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

僑委會委員長徐佳青宣布請辭，國民黨文傳會主委陳以信質疑，昨行政院長卓榮泰昨還公開表示要「靜待調查結果」，今天徐佳青就火速請辭，賴政府態度在短短24小時內180度轉彎；究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，賴清德總統擔心爭議持續延燒、拖累沈伯洋台北市選情，因此親自出手要求徐佳青下台？

陳以信指出，徐佳青昨還堅稱一切依法辦理、絕無圖利個人，行政院也只說要等待外交部與僑委會調查；沒想到一天之後人就下台。如此戲劇性的轉折，賴政府有責任向國人說清楚，究竟這24小時發生了什麼事？是誰要求徐佳青辭職？賴清德有沒有親自下令？

陳以信表示，徐佳青的爭議不是今天才發生。先前兒子參加東沙體驗營的利益衝突問題已遭監察院裁罰，如今又爆出兒子隨行出訪、丈夫使用外館公務車等爭議。賴政府過去沒有當機立斷，如今距離九合一選舉只剩不到兩個月，卻突然在一天之內迅速切割，難免令人質疑真正考量究竟是整頓官箴，還是搶救選情。

陳以信也說，尤其沈伯洋正在投入台北市長選戰，近日選情高度受到關注，賴清德更親自投入輔選。此時徐佳青的家人特權、公器私用等爭議若繼續延燒，勢必成為執政黨必須面對的政治包袱。

陳以信質疑，是不是賴清德眼看火快燒到沈伯洋，才突然決定斷腕止血？徐佳青辭職不能讓所有問題跟著一筆勾銷。既然徐佳青已自請行政及司法調查，政府就應完整公布相關出訪、經費核銷、公務車及外館資源使用紀錄，司法機關也應依法查明。