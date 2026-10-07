徐佳青帶兒出訪請辭止血 民進黨團喊徹查：沒人應該有特權

僑委會委員長徐佳青被爆以活動攝影官名義帶14歲兒子隨行出訪，引發爭議，徐佳青今上午臨時開記者會，哽咽請辭委員長職位。民進黨立院黨團書記長范雲表示，「沒有人應該要有特權」，此事涉及到外館、僑委會出國公務的相關規定，因此民進黨團支持行政部門、外交部徹底調查。

民進黨立院黨團今上午開輿情記者會，被問及徐佳青爭議是否會影響選情，范雲表示，關於行政首長的相關爭議，民進黨團的態度一直都是「該查就查，釐清事實，還原真相，一切交給證據」，台灣是法治社會，公務資源的使用有嚴格規定，沒有人應該要有特權。

范雲認為，這件事情涉及到外館還有僑委會出國公務的相關規定，因此民進黨團支持行政部門還有外交部徹底調查，稍早有看到記者會上徐佳青自請調查，並表達要讓調查有更大的空間，黨團的態度還是一樣毋枉毋縱，如果調查結果證實有違法或是濫權，該怎麼處理就怎麼處理，「選情並不是我們在這件事情上會考慮的。」