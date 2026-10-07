批徐佳青非辭職就沒事 陳菁徽：賴總統、卓榮泰應給調查時程 勿打假球

僑委會委員長徐佳青遭控濫用公務資源讓家人隨行出訪，先生唐博偉也私用駐美代表處公務車，今哽咽請辭並自請調查。國民黨立委陳菁徽指出，徐涉違反貪汙治罪條例，火速辭職是賴清德總統為年底選舉做風險控管，非請辭就沒事，並要求公布自費單據，賴總統與行政院長卓榮泰更應給出行政調查時程，勿打假球。

陳菁徽說，昨天義正嚴詞沒有圖利，今天哽咽火速請辭；新潮流保不了徐佳青，徐佳青的責任也不是請辭就沒事。徐佳青被爆濫用特權，13、14歲的兒子掛攝影官，跟著公務行程吃喝玩樂；先生從紐約開公務車一路玩到華府，諸多行徑涉嫌違反貪汙治罪條例。

陳菁徽說，昨天第一時間，徐佳青稱感冒不回應，後來大動作澄清，僑委會翻找兩、三個月的資料，絕對沒有圖利，一切都是自費。

陳菁徽提到，外交部跟著提油救火，要台灣人民體諒，徐佳青是母親，要照顧兒子。全台灣的家長都滿頭問號，只有徐佳青要照顧小孩，其他人不用？話說，當時徐的兒子都13到14歲，都上國中了，民進黨的0到6歲國家養政策，什麼時候多了一倍？

陳菁徽批，結果今天火速請辭，昨天的自信囂張去哪裡了？過了一個晚上，是誰讓絕無圖利的徐佳青願意請辭？是誰讓東沙島特權被罰錢，卻還是覺得委屈的徐佳青，願意放下權力的戒指？顯然是新潮流出手，賴清德總統也不忍了。

陳菁徽認為，徐佳青請辭，是賴清德要做政治風險的控管，避免延燒影響到年底選舉。不然，一個自以為是、囂張跋扈的人，又豈會願意承認錯誤、交出權力？

陳菁徽指出，濫用特權的議題，台灣人民非常關心行政、司法的調查何時會有結果？僑委會應該說清楚，到底有沒有攝影官配置，多高層級的活動會需要攝影官，也應該檢附相關活動的攝影成果報告。

陳菁徽表示，徐佳青既然自稱都是自費，不妨公布單據紀錄，兒子若搭公務車，有沒有分攤油錢，各場餐敘有沒有自付餐費？而不是一句都符合規定，就可以開脫。

陳菁徽強調，賴清德、卓榮泰，必須要給出行政機關調查結果的進度與時程。不然民進黨就是在打假球，重重提起、輕輕放下，最終也只是石沉大海。不出意外，等到風波過去，很快又會看到徐佳青出現在某個高位，繼續以不同的形式照顧自己的家人。

陳菁徽酸，畢竟，不管到幾歲，徐佳青永遠是孩子的媽媽，永遠是老公的妻子，在她的邏輯愛屋及烏怎麼了嗎？