快訊

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

不只跟監賴總統兒子！FBI曝張婉瑩疑查一名台灣反共官員住址

聽新聞
0:00 / 0:00

批徐佳青非辭職就沒事 陳菁徽：賴總統、卓榮泰應給調查時程 勿打假球

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影
僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影

僑委會委員長徐佳青遭控濫用公務資源讓家人隨行出訪，先生唐博偉也私用駐美代表處公務車，今哽咽請辭並自請調查。國民黨立委陳菁徽指出，徐涉違反貪汙治罪條例，火速辭職是賴清德總統為年底選舉做風險控管，非請辭就沒事，並要求公布自費單據，賴總統與行政院長卓榮泰更應給出行政調查時程，勿打假球

陳菁徽說，昨天義正嚴詞沒有圖利，今天哽咽火速請辭；新潮流保不了徐佳青，徐佳青的責任也不是請辭就沒事。徐佳青被爆濫用特權，13、14歲的兒子掛攝影官，跟著公務行程吃喝玩樂；先生從紐約開公務車一路玩到華府，諸多行徑涉嫌違反貪汙治罪條例。

陳菁徽說，昨天第一時間，徐佳青稱感冒不回應，後來大動作澄清，僑委會翻找兩、三個月的資料，絕對沒有圖利，一切都是自費。

陳菁徽提到，外交部跟著提油救火，要台灣人民體諒，徐佳青是母親，要照顧兒子。全台灣的家長都滿頭問號，只有徐佳青要照顧小孩，其他人不用？話說，當時徐的兒子都13到14歲，都上國中了，民進黨的0到6歲國家養政策，什麼時候多了一倍？

陳菁徽批，結果今天火速請辭，昨天的自信囂張去哪裡了？過了一個晚上，是誰讓絕無圖利的徐佳青願意請辭？是誰讓東沙島特權被罰錢，卻還是覺得委屈的徐佳青，願意放下權力的戒指？顯然是新潮流出手，賴清德總統也不忍了。

陳菁徽認為，徐佳青請辭，是賴清德要做政治風險的控管，避免延燒影響到年底選舉。不然，一個自以為是、囂張跋扈的人，又豈會願意承認錯誤、交出權力？　

陳菁徽指出，濫用特權的議題，台灣人民非常關心行政、司法的調查何時會有結果？僑委會應該說清楚，到底有沒有攝影官配置，多高層級的活動會需要攝影官，也應該檢附相關活動的攝影成果報告。

陳菁徽表示，徐佳青既然自稱都是自費，不妨公布單據紀錄，兒子若搭公務車，有沒有分攤油錢，各場餐敘有沒有自付餐費？而不是一句都符合規定，就可以開脫。

陳菁徽強調，賴清德、卓榮泰，必須要給出行政機關調查結果的進度與時程。不然民進黨就是在打假球，重重提起、輕輕放下，最終也只是石沉大海。不出意外，等到風波過去，很快又會看到徐佳青出現在某個高位，繼續以不同的形式照顧自己的家人。

陳菁徽酸，畢竟，不管到幾歲，徐佳青永遠是孩子的媽媽，永遠是老公的妻子，在她的邏輯愛屋及烏怎麼了嗎？

陳菁徽 打假球 徐佳青

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐佳青涉濫用公務今請辭 許宇甄要求徹查：法律沒下台免責條款

轟徐佳青臉皮厚如犀牛 黃國昌點名法務部：見新潮流大官膝蓋軟了？

徐佳青帶兒隨行出訪 卓揆促官員提高自律

王鴻薇：回收電鍋贈拾荒婦貪汙 徐佳青圖利家人賴政府視而不見

相關新聞

暗酸蔣萬安？ 徐佳青：打我 不會使有些人會講英文 不會讓市政更順利

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青雖然沒有明言是政治追殺，但她說，打A不會救到B，並表示，打擊她不會使得有些人變成會講英文，不會使得市政工作變得更順利。

徐佳青：辭不辭都會受辱 周一打定主意已獲賴總統同意

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青說，她其實在周一就打定主意，強調沒有委屈的問題，認為自己辭與不辭都會受辱；徐佳青也說，她已經向行政院長卓榮泰和賴清德總統報告，並獲得他們的同意。

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

僑委會委員長徐佳青宣布請辭，國民黨文傳會主委陳以信質疑，昨行政院長卓榮泰昨還公開表示要「靜待調查結果」，今天徐佳青就火速請辭，賴政府態度在短短24小時內180度轉彎；究竟是調查突然有了重大發現，還是九合一選舉逼近，賴清德總統擔心爭議持續延燒、拖累沈伯洋台北市選情，因此親自出手要求徐佳青下台？

稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

影／視察美沙冬門診 蔣萬安再批沈伯洋：不要自圓其說

台北市長蔣萬安上午前往台北市立聯合醫院昆明防治中心，了解美沙冬門診運作情況。蔣萬安再次批評沈伯洋，美沙冬門診與沈伯洋所謂「到社區中心發毒品給吸毒者」完全不同，要沈伯洋不要自圓其說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。