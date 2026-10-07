徐佳青涉濫用公務今請辭 許宇甄要求徹查：法律沒下台免責條款

僑委會委員長徐佳青遭控多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪，且老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今強調接受調查，宣布請辭。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，「法律沒有下台免責條款」，希望行政院政風處以及檢調單位，該查的就要查、該辦的就要辦。

許宇甄指出，徐佳青只是負基本的政治責任，希望能夠降低選舉衝擊，不過徐佳青兒子是否有隨行擔任攝影官，先生有沒有開公務車接送，以及是否有外濫用外交資源的相關事宜？希望檢調要調查清楚，而不是因為請辭就跟著結案。外交資源是否有被濫用、私用，這是全民都非常關心的。

許宇甄說，當看到基層公務人員因為32元的電鍋受到司法追究，徐佳青身為部會首長，更應面臨更嚴格的檢驗。因此，希望行政院政風處以及檢調單位，該查的就要查、該辦的就要辦，不能因為徐佳青請辭就有所進退。國民黨團嚴厲要求，檢調單位徹查，不可以因為徐佳青下台就結案。