影／林國漳曾任公司監察人 國民黨團質疑抗中保台賺紅錢？

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長許宇甄與立委林沛祥、牛煦庭出席，許宇甄質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長年擔任艾特公司監察人且持股，該公司在中國大陸有代理與分銷通路。國民黨團認為，林國漳一方面主打抗中保台，一方面卻賺中國市場的錢。國民黨團認為，民進黨長年把中國議題作為政治武器，今天則要以同樣標準檢視林國漳。

許宇甄表示，林國漳自2014年起擔任艾特公司監察人，也持有公司股份，2021年持股從10萬股增加到20萬股，2022年降為6萬8000股，直到2025年6月才卸任監察人，之後才宣布參選宜蘭縣長。她並指出，林國漳並非單純掛名，而是實際股東，且這段期間與公司關係持續存在。

國民黨團進一步主張，艾特不只做台灣市場，產品在中國大陸有實際代理、分銷與市場通路，包含深圳、上海等地。許宇甄因此質疑，林國漳的問題不只是是否去過中國大陸，而是身兼監察人、持股股東，又與長期經營中國市場的公司有所連結，外界有必要檢視其政治主張與商業關係是否一致。