遭控家人涉特權徐佳青今請辭 卓榮泰：尊重個人意願准辭

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青說，她其實在周一就打定主意，強調沒有委屈的問題，認為自己辭與不辭都會受辱；徐佳青也說，她已經向行政院長卓榮泰和賴清德總統報告，並獲得他們的同意。

2026-10-07 10:11