聽新聞
0:00 / 0:00
遭控家人涉特權徐佳青今請辭 卓榮泰：尊重個人意願准辭
僑委會委員長徐佳青7日決定自請行政及司法調查，而為維護調查客觀獨立空間，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，即日起請辭委員長。對此，行政院長卓榮泰表示，對於外界所指稱相關情形，外交部仍在查證中，惟尊重徐佳青為維護清譽之個人意願，已勉予准辭。
立法院民眾黨團接連爆料，指徐佳青曾讓丈夫使用外館座車，還多次讓未成年兒子隨行出訪、冒充活動攝影官等。引發外界高度關注。
針對徐佳青向卓榮泰請辭一案，行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰感謝徐佳青在擔任公職期間戮力奉公，致力聯繫僑社、連結僑台商、推廣華語文教育等僑務政策，對於外界所指稱相關情形，外交部仍在查證中，惟尊重徐佳青為維護清譽之個人意願，卓院長已勉予准辭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。