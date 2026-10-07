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影／徐佳青請辭僑委會委員長 發表聲明一度哽咽

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影
徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影

僑委會委員長徐佳青遭民眾黨團指控讓未成年兒子隨行出訪、以「攝影官」名義參與活動，以及丈夫涉嫌使用外館公務車等爭議延燒。徐佳青今天親自舉行記者會，表示決定自請相關行政及司法調查，全力配合，絕不迴避、也尊重接受最終調查結果，並宣布為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，自即日起請辭委員長。

徐佳青發表聲明稿如下：

一、本人任職僑委會六年半期間，無論在國內或海外始終依法行政、戮力從公、全力以赴、問心無愧！由於某些立委對本人職務一再造謠扭曲，但本人不會因一次次無理的質疑與打壓而退縮！過去即使不斷釐清事實、還原真相、提供大量資料，仍然等不到理性論政的空間，為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴本人決定自請相關行政及司法調查，並全力配合，絕不迴避、也尊重接受最終調查結果。

二、為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，本人即日起請辭委員長，對所有曾一起努力的海內外同仁我只能抱歉，還留下很多工作未能與你們共同完成是最大的遺憾，但我相信你們仍然會圓滿完成各項僑務政策與任務，請原諒我提前離開職位。非常榮幸能與你們共事服務全球僑胞，請繼續讓僑委會轉型成長，本人謹藉此致上最深的感謝與敬意。

三、民主政治存在不同立場的競爭，但無論政黨或政治立場為何，都應尊重法治國家的基本行政原則，並維護公務人員基本權利與尊嚴。政黨競爭終究只是一時，國家安全與民主制度的穩定發展，才是所有政治工作者共同的責任。堅定守護台灣民主自由是我的價值與責任，懇請國人僑胞朋友攜手繼續朝國際社會大步邁進，讓台灣經濟、民主、自由、人權能夠更順暢發展！

遭爆濫用公帑，僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭。記者邱德祥／攝影
遭爆濫用公帑，僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭。記者邱德祥／攝影

徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影
徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影

徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影
徐佳青上午舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。記者邱德祥／攝影

遭爆濫用公帑，僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭下台。記者邱德祥／攝影
遭爆濫用公帑，僑委會委員長徐佳青上午舉行記者會宣布請辭下台。記者邱德祥／攝影

僑委會 徐佳青 公務車

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