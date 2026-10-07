打臉沈伯洋「美沙冬社區藥局做」 蔣萬安視察聯醫酸別自圓其說而誤解

年底選戰倒數52天，台北市長蔣萬安今上午視察昆明毒品防治中心，了解聯合醫院防治成效及美沙冬療法的相關流程。近期反毒議題成選舉攻防，媒體問蔣，是否今視察正好打臉沈伯洋稱「美沙冬社區藥局在做」？蔣說，希望將正確資訊讓所有市民了解，並酸「不要因有些人為『自圓其說』誤解做法。」

蔣萬安今天視察昆明防治中心，先聽取聯合醫院的相關美沙冬療法相關防治簡報，再親自視察相關執行，慰問辛苦防治人員。蔣萬安說，今天特別來昆明防治中心是來看台北市這幾年整個反毒及毒品防治成果。也很清楚要讓大家了解，其實台北市2005年開始進行的美沙冬替代療法，到目前有相當成果。

蔣說，台北市目前也就是四所、四間專業的醫療院所，進行美沙冬替代療法，包括聯醫昆明院區、陽明院區、松德院區，以及三總的北投分院。而且一定是在專業的醫事人員嚴格監督之下執行。

蔣也暗批對手沈伯洋，這跟所謂「社區中心給吸毒者提供毒品」是完全不同。所以也希望將正確的資訊讓所有的市民、民眾了解，而不要因為有些人為了自圓其說，而誤解了這樣的一個做法。

不過媒體也問蔣，有網友酸今天來視察「發放二級毒品是不是來專程幫沈伯洋委員來洗白？」蔣萬安說，他剛剛已經解釋清楚。第一，這美沙冬療法2005年開始，就是在專業醫療院所、北市四間醫院，且是由專業醫療人員嚴格監督下執行。

蔣說，第二，也因為這樣子戒治使用目的，所以美沙冬是屬於第二級管制藥品，「它不是毒品」。所以跟所謂在社區中心要給吸毒者提供毒品完全不同，不要因為這些不實的言論，讓民眾恐慌，認為說美沙冬已經擴散到社區。「沒有！在專業的醫療院所，由專業醫事人員來執行。」

蔣說，所以他再次強調，其實包括戒治或是防治作為，其實很關鍵的是劑量概念。今天台北市進行各項防治作為，都是經過非常審慎的評估，嚴謹的把關來執行，也都有非常清楚的流程。

蔣也提到，所以包括舊金山、洛杉磯的經驗，其實如果過度地來進行、過度的開放，就會造成非常可怕的後果跟災難。這是北市府提出質疑的地方。防毒大家都有共識，但是各種不同的防治毒品的作為跟措施，結果會大不相同。所以他再次地強調，堅決反對在專業的醫療院所以外的場域發放，而且一定是要在專業的醫事人員嚴格的監督之下來執行。