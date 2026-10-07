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反對毒品除罪化 藍委提五大修法：毒駕累犯致死者最重判死刑

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今與立委李彥秀等人舉行記者會，共同提出五大反毒修法訴求。記者詹宜庭／攝影
國民黨立委賴士葆今與立委李彥秀等人舉行記者會，共同提出五大反毒修法訴求。記者詹宜庭／攝影

毒駕事故頻傳，國民黨立委賴士葆今與立委李彥秀等人共同提出五大反毒修法訴求，包括大麻降級或除列須經立法院事前同意、酒駕毒駕分開處罰並增訂毒駕一年最低刑、毒駕累犯致死最重可處死刑、緩刑者強制戒癮治療及採驗，以及儘速將唾液快篩入法，盼從毒品管制、刑責到戒癮及校園防毒全面補強制度缺口。

賴士葆上午與李彥秀、台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德、國民黨北市議員參選人林揚庭邀請媽媽盟、台灣共善促進協會共同舉辦記者會，會中提出五大反毒修法訴求。

第一，大麻降級或除列，須經立法院事前同意。曾獻瑩指出，大麻除罪運動最容易從行政院開始，因為大麻降級、除列，根據「毒品危害防制條例」第2條規定，毒品品項及分級可由法務部會同衛福部審議後報行政院公告，立法院僅能事後查照。他主張，法律明列的毒品品項，若要降級或除列，先經立法院同意；新增列管或升級則維持現行行政程序，以兼顧民主監督與查緝效率。

第二，酒駕、毒駕分開處罰，毒駕明定一年最低刑。賴士葆表示，行政院版雖將單純毒駕上限提高至5年，仍未設定最低刑。他認為，應該將酒駕與毒駕分開處遇，單純毒駕處一年以上五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金，且毒駕應有一年最低刑，避免案件輕判。

第三，毒駕致死傷加重刑責，肇事車輛依法沒收。賴士葆表示，近三年毒駕肇事死亡人數為2024年11人死亡、2025年19人死亡、2026年7月前30人死亡，可見毒駕致死問題越來越嚴重。行政院6月修正「刑法」第185條之3，將毒駕刑責提高，累犯致死者最高可罰無期徒刑，而他要修法加入「無期徒刑或死刑」。

第四，毒駕獲緩刑者，強制戒癮治療並定期採驗。邸聖德表示，現行「刑法」第74條規定，法院宣告緩刑時， 「得」命犯罪行為人完成戒癮治療、心理輔導或其他處遇，並非強制要求。他主張，毒駕者若獲緩刑，法院應命其完成戒癮治療，並於緩刑期間接受定期或不定期毒品採驗，唯有同步處理成癮及再犯風險，才能避免刑罰結束、危險卻沒有解除。

第五，唾液快篩儘速入法，補上校園反毒工具。曾獻瑩指出，行政院已提出「毒品危害防制條例」第33條、第36條修正草案，增列唾液為毒品採驗方式，但立法院司法及法制委員會審查時，因各版本對是否納入血液、毛髮等方式仍有歧見，相關條文全數保留並送交黨團協商，法源尚未有依據。因此，若要在校園內針對高風險族群採取唾液篩檢仍有困難，呼籲朝野盡速完成協商與三讀。

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