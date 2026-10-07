會裴洛西 蔡英文：民主夥伴情誼需代代累積 我會繼續讓台灣跟世界連結

前總統蔡英文訪問舊金山，與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西會晤。蔡英文在臉書貼文表示，裴洛西長期關心、支持台灣，始終是台灣堅定的朋友。蔡英文說，民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流。她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，也為台灣交更多朋友。

蔡英文說，今天在舊金山，很高興再次見到老朋友裴洛西。蔡英文說，兩人談起台灣、美國，也談到這幾年世界的變化。裴洛西長期關心、支持台灣，她也再次表達，美國國會對台灣人民以及自由民主的支持，始終堅定。

蔡英文說，她也想起2022年，裴洛西訪問台灣的時候。當時，她在總統府頒授她「特種大綬卿雲勳章」。多年來，無論國際局勢如何變化，裴洛西始終是台灣堅定的朋友。

蔡英文說，今天，她也準備了一份來自台灣的禮物送給裴洛西。這條絲巾，由台灣新銳女性設計師簡君嫄的品牌 C JEAN 設計，以海洋與珊瑚為靈感。台灣是一座海洋國家，她也希望透過這份禮物，把台灣的美麗與創意，分享給老朋友。

蔡英文說，謝謝裴洛西一直以來對台灣的友誼。民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流。她也會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，也為台灣交更多朋友。