徐佳青：辭不辭都會受辱 周一打定主意已獲賴總統同意

僑委會委員長徐佳青今辭去委員長一職，她在記者會中數度哽咽，徐佳青說，她其實在周一就打定主意，強調沒有委屈的問題，認為自己辭與不辭都會受辱；徐佳青也說，她已經向行政院長卓榮泰和賴清德總統報告，並獲得他們的同意。

民眾黨立法院黨團指控徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青今舉行記者會，不但自請行政和司法調查，同時也辭去僑委會委員長一職。

被問及委屈不委屈，她強調沒有委屈的問題，指做與不做都需要承擔的勇氣，認為自己辭了也受辱，不辭也會受辱；徐佳青說，對於這些批評，她都一笑置之，她不在乎這些聲音，只在乎做的事情有沒有違法，是不是合憲、合理。

徐佳青說，她在昨天適當的時機已經親自告知卓榮泰和賴清德總統，並獲得兩位長官的尊重和同意。徐佳青說，她請辭固然是她的個人決定，但一定要告知長官。