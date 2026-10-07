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直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長
民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。
以下是徐佳青聲明全文：
一、本人任職僑委會六年半期間，無論在國內或海外始終依法行政、戮力從公、全力以赴、問心無愧！由於某些立委對本人職務一再造謠扭曲，但本人不會因一次次無理的質疑與打壓而退縮！過去即使不斷釐清事實、還原真相、提供大量資料，仍然等不到理性論政的空間，本人決定自請相關行政及司法調查，並全力配合，絕不迴避、也尊重接受最終調查結果。
二、為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，本人即日起請辭委員長，對所有曾一起努力的海內外同仁我只能抱歉，還留下很多工作未能與你們共同完成是最大的遺憾，但我相信你們仍然會圓滿完成各項僑務政策與任務，請原諒我提前離開職位。非常榮幸能與你們共事服務全球僑胞，請繼續讓僑委會轉型成長，本人謹藉此致上最深的感謝與敬意。
三、民主政治存在不同立場的競爭，但無論政黨或政治立場為何，都應尊重法治國家的基本行政原則，並維護公務人員基本權利與尊嚴。政黨競爭終究只是一時，國家安全與民主制度的穩定發展，才是所有政治工作者共同的責任。堅定守護台灣民主自由是我的價值與責任，懇請國人僑胞朋友攜手繼續朝國際社會大步邁進，讓台灣經濟、民主、自由、人權能夠更順暢發展！
最後，再次感謝所有一起走過萬哩路的家人朋友！
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