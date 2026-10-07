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直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

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徐佳青一定「查無不法」？ 羅友志：善意提醒婦女票最容易一去不復返

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照

僑委會委員長徐佳青遭爆料曾多次帶兒子隨行出訪活動，外交部次長吳志中昨稱「大家要理解她也是一位母親」。對此，媒體人羅友志表示，他知道過兩天，外交部調查一定是「查無不法」。他善意提醒，婦女票，是選舉中最難求，也是最容易一去不復返的選票。

羅友志在臉書表示，這次徐佳青事件，Threads上火熱的程度，有多少貼文、每則帖子按讚數有多猛烈。「那就是怨氣、那就是剝奪感，誰的怨氣？職場媽媽的；誰的剝奪感？努力張羅小孩在自己上班時間活動的全職媽媽們」。這樣的人，有多少？「你們自己有數據」。這樣的人，願意看新聞，尤其政治新聞的比例，有多少？

而讓職場媽媽看到徐佳青事件，羅友志表示，「是這一則跟她生活困境完全諷刺性十足的模樣」，這樣的人看完、生氣後，「你還有機會碰到她、讓她理解、回頭的機率有多少？」防民之口、甚於防川。一旦潰堤，你知道那種威力。

網友表示，「顏色不對，小孩考試傑出，領獎叫特權。公務員或官員只有她有小孩嗎？大家是否也可以比照辦理嗎？」、「真以為藍白紅間諜到處都是嗎？說白了，就是連自己人都看不下去」、「蔣得立15歲交換生是父親的特權，徐佳青14歲兒子攝影官是母親的責任」、「權力在握，哪會怕」、「不管是蔣萬安的兒子或是徐佳青的兒子，事件都是一樣有剝奪感，現在我就看誰有誠意道歉」、「這張婦女票，真的轉身就回不來了」、「要不要連老爸老媽一起帶在身邊照顧」。

徐佳青 羅友志 僑委會

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