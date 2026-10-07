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直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

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直播／遭控「寄生僑委會」 徐佳青親上火線回應

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青宣布請辭。圖／翻攝udn video
僑委會委員長徐佳青宣布請辭。圖／翻攝udn video

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。對此，徐佳青今早9時30分將舉行記者會，針對相關指控說明回應。

民眾黨團日前舉行記者會，現場播放僑界人士的爆料錄音檔，據該名人士指出，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而徐在任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，且接受當地代表處的招待。

徐佳青昨透過文字回應表示，她自服務僑委會以來，盡忠職守，使命必達完成任務，從未濫用公帑或職權，至於她的家人自費想飛到哪裡看她，應該是民主社會允許的基本人權吧。

僑委會今早也發出新聞採訪通知，徐佳青將於上午9時30分舉行新聞說明記者會，針對外界質疑親自說明。

僑委會 徐佳青 記者會

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