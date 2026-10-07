FBI：張婉瑩不只跟監賴總統之子 疑受命查台反共民選官員資訊

加州爾灣女子張婉瑩涉嫌監視總統賴清德的兒子遭到逮捕；法院根據聯邦調查局（FBI）文件顯示，除此之外，她疑受中國官員交辦，蒐集加州爾灣一處地址，這地址與一名「公開反共的台灣民選公職人員」有關。

34歲的加州爾灣房仲張婉瑩（Wanying Zhang）涉嫌在美國跟監總統賴清德之子，面臨「未登記即擔任外國政府代理人」的刑事指控，目前遭到法院裁定羈押。

根據美國加州中區聯邦地方法院公開的刑事訴狀所附聯邦調查局（FBI）探員霍特（Kevin Holt）宣誓書，張婉瑩除了跟監賴總統的兒子，大約半年之前，她疑受中國官員指示，追查另一名台灣民選官員在加州爾灣相關的地址。

法院文件指出，張婉瑩2025年1月25日在中國與一名中國官員見面，約5週後，她3月3日透過通訊軟體微信詢問對方「上次提到的那個地址」，對方回覆事情已經弄清楚，不必再麻煩她。

FBI探員宣誓書的註腳指出，這個地址位在加州爾灣，先前曾與一名「公開反對中共立場的台灣民選公職人員」（a Taiwanese elected official, with vocal anti-CCP views）有關聯。地址在公開版本的文件當中刻意遮蔽，沒有公布這名人士的身分，也未說明他與該地址的具體關係。

FBI探員霍特表示，根據調查資料及反情報經驗，他認為這名中國官員很可能是在張婉瑩訪中期間，交辦她取得這個地址的相關資訊。霍特指出，中國情報機構經常趁相關人士人在中國時交付任務，以躲避美國政府的注意。

宣誓書進一步指出，張婉瑩2025年1月25日在中國與這名官員見面。探員認為，對方可能是在這次會面時要求她蒐集「這個地址住戶」的資訊，3月3日的微信對話則可能是為了進一步確認地址。

中央社已就這名「公開反共的台灣民選官員」身分向美國聯邦檢察官辦公室查證，截至發稿尚未獲得確認。