快訊

MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

聽新聞
0:00 / 0:00

FBI：張婉瑩不只跟監賴總統之子 疑受命查台反共民選官員資訊

中央社／ 洛杉磯6日專電

加州爾灣女子張婉瑩涉嫌監視總統賴清德的兒子遭到逮捕；法院根據聯邦調查局（FBI）文件顯示，除此之外，她疑受中國官員交辦，蒐集加州爾灣一處地址，這地址與一名「公開反共的台灣民選公職人員」有關。

34歲的加州爾灣房仲張婉瑩（Wanying Zhang）涉嫌在美國跟監總統賴清德之子，面臨「未登記即擔任外國政府代理人」的刑事指控，目前遭到法院裁定羈押。

根據美國加州中區聯邦地方法院公開的刑事訴狀所附聯邦調查局（FBI）探員霍特（Kevin Holt）宣誓書，張婉瑩除了跟監賴總統的兒子，大約半年之前，她疑受中國官員指示，追查另一名台灣民選官員在加州爾灣相關的地址。

法院文件指出，張婉瑩2025年1月25日在中國與一名中國官員見面，約5週後，她3月3日透過通訊軟體微信詢問對方「上次提到的那個地址」，對方回覆事情已經弄清楚，不必再麻煩她。

FBI探員宣誓書的註腳指出，這個地址位在加州爾灣，先前曾與一名「公開反對中共立場的台灣民選公職人員」（a Taiwanese elected official, with vocal anti-CCP views）有關聯。地址在公開版本的文件當中刻意遮蔽，沒有公布這名人士的身分，也未說明他與該地址的具體關係。

FBI探員霍特表示，根據調查資料及反情報經驗，他認為這名中國官員很可能是在張婉瑩訪中期間，交辦她取得這個地址的相關資訊。霍特指出，中國情報機構經常趁相關人士人在中國時交付任務，以躲避美國政府的注意。

宣誓書進一步指出，張婉瑩2025年1月25日在中國與這名官員見面。探員認為，對方可能是在這次會面時要求她蒐集「這個地址住戶」的資訊，3月3日的微信對話則可能是為了進一步確認地址。

中央社已就這名「公開反共的台灣民選官員」身分向美國聯邦檢察官辦公室查證，截至發稿尚未獲得確認。

FBI 賴總統 加州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 陸官員收照片連回3個讚

涉監視賴清德長子被捕 華女過堂 FBI局長：妄想回滬，門都沒有

華裔女跟監賴總統兒子被逮！FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

張婉瑩監視賴總統之子遭押 FBI：捍衛民主盟友主權

相關新聞

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。

直播／遭控「寄生僑委會」 徐佳青親上火線回應

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。對此，徐佳青今早9時30分將舉行記者會，針對相關指控說明回應。

徐佳青事件犯眾怒 施景中：應先自己停職 若調查屬實恐涉1法律問題

僑委會委員長徐佳青遭爆料曾多次帶兒子隨行出訪活動，外交部次長吳志中昨稱「大家要理解她也是一位母親」，引起譁然。台大醫院婦產科醫師施景中在臉書表示，民進黨徐佳青應該要先自己停止僑委會職務，等候調查結果再說。

徐佳青遭爆帶兒出訪公器私用 游淑慧舉3案例酸：新潮流一切「順」起來

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。國民黨議員游淑慧舉過去三個例子，酸「民進黨順起來，順便、順帶、順用國家資源。」

溫哥華僑團替徐佳青抱屈：體諒一家人聚少離多邀赴音樂會 非年會晚宴

民眾黨立院黨團近日爆料，僑委會委員長徐佳青濫用公務資源，並有立委拿出民眾提供照片，指徐佳青帶全家人出席僑社活動，質疑是公務行程，還是「家族旅遊」？北美洲台灣婦女會溫哥華分會（NATWA Vancouver）則發出聲明，指徐佳青是單獨出席NATWA晚餐，丈夫與兒子並未參與當晚活動。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。