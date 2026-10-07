昔社區供毒是指聯醫給美沙冬？游淑慧批沈伯洋硬拗揭關鍵證據

北市長選戰毒品議題攻防持續延燒，民進黨參選人沈伯洋12年前投書文章稱「社區中心發放毒品與針具」，沈伯洋近日稱現美沙冬都是藉由聯醫系統發。國民黨議員游淑慧今則在臉書稱「感謝網路大神，關鍵鐵證出土！」

游淑慧說，​沈伯洋委員辯稱大家「誤解」他2014年的文章，硬把當年的「社區中心」拗成現在的聯醫、衛生所與藥局，把「提供毒品」硬洗成「美沙冬替代療法」。​但問題是：「設在社區的醫院」跟「建立社區中心」，能混為一談嗎、偷換概念？

「​更致命的證據，就在沈伯洋2014年自己的留言回覆裡。」游說，​當年就有網友直接追問：你主張的「建立社區中心，提供毒品與針頭」到底是什麼制度？沈伯洋親自貼出國外案例要大家參考——正是加拿大溫哥華的 Insite #監督注射中心（Supervised Drug Injection Site）。

這個中心的核心運作方式，原文寫得清清楚楚：「participants come in with their own drugs」——成癮者自己帶非法取得的毒品進來施打！​為什麼成癮者能〔#自帶毒品〕進去打？因為加拿大政府給了這個場所「法律豁免」。這才是 Insite 制度最核心的本質。

游淑慧說，​回頭看沈伯洋2014年的主張脈絡：建立社區中心、提供毒品與乾淨針頭、親自提供的範例是「自行持毒施打獲法律豁免」的溫哥華注射中心？

游說，​這套「設立法律豁免的監督注射場所」的激進模式，到底哪裡像台灣現行的合法醫療、醫囑管制的「聯醫美沙冬」？這根本是截然不同的兩套制度！

對於沈伯洋稱「作者還沒死，作者就在這裡。」游淑慧說，沒錯，但2014年的原文在、留言在、連結也全都在，否定當年自己想法、公然偷換概念的，也是作者本人。游淑慧說，沈委員的​政策想法隨時間修正很正常，但不用把當年的「監督注射中心」硬拗成「聯醫美沙冬」。

​游說，若沈伯洋委員還是要硬拗，那就正面回答三個問題：當年他​為什麼不寫「醫療院所」，而寫「建立社區中心」？​為什麼不寫「替代治療」，而寫「提供吸毒者毒品與乾淨針頭」？​當年網友追問時，你親自拿出來背書的加拿大案例，是提供成癮者自行吸毒施打的場所，並非提供美沙冬治療，您怎麼說？

​游淑慧說，原文還在、留言還在、連結也還在，別把監督注射中心硬洗成聯醫美沙冬。