徐佳青遭爆帶兒出訪公器私用 游淑慧舉3案例酸：新潮流一切「順」起來

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。國民黨議員游淑慧舉過去三個例子，酸「民進黨順起來，順便、順帶、順用國家資源。」

游淑慧說，翻翻過去的紀錄，民進黨政治人物過去一直「用很高的標準來監督別人」。游舉2013年，蕭美琴質詢國安局長蔡得勝，當時媒體報導蔡得勝出國「夫唱婦隨」，當時的立委蕭美琴在外交及國防委員會直接詢問：「如果是私人度假，本席沒有意見；如果你是公務出國，我們就有意見了！」

游說，這些內容是寫在「立法院公報」第102卷第63期的正式質詢紀錄裡。更值得注意是，當時還有一份正式提案，直接引用媒體報導「國安局長蔡得勝出國成癖，夫唱婦隨」，要求審計部專案查核國安局近3年的國外差旅費。提案人包括：邱議瑩、蔡煌瑯、陳歐珀、蕭美琴、陳唐山。五位都是當時的民進黨立委。

另外，游也提到2018年，民進黨政府處理移民署長楊家駿事件，楊家駿被爆公務視察時帶妻子同行，他的說法也是太太的交通、住宿差額都是自費。但當時徐國勇任內的內政部，並沒因為一句「家屬自費」就認為沒問題，而是認為事件造成「社會觀感不佳、影響政府機關形象」，將楊家駿調離署長主管職，再由政風調查。當時行政院發言人Kolas也公開表示：「若屬實，是非常不好的示範。」游淑慧說，楊的遭遇，或許是因為他忘了入黨。

游再提到2025年，立委吳思瑤談張廖萬堅帶妻出訪帛琉事件。教育部政務次長張廖萬堅赴帛琉出訪，妻子同行，引發是否使用禮遇通關、公務資源等爭議。張廖萬堅當時強調妻子全程自費，但黨團幹事長吳思瑤仍公開表示：這件事情造成「社會觀感不佳」，該反省、該檢討的都要做。她也明確提出標準：官員出訪家人同行，自費、不享用公務資源，是基本要求。

游淑慧問，2026的吳思瑤，面對同為新潮流的徐佳青，她認同嗎？從2013年的蕭美琴，到2018年的民進黨政府，再到2025年的吳思瑤，過去公開檢視這類事情時，標準其實一直圍繞著幾件事：公務就是公務。

游說，家屬是不是自費，只是第一層。更應該被檢視的是：家屬有沒有跟著享受公務禮遇？有沒有使用公務車、外館或公務人力？有沒有因為家屬同行，而讓私人活動混入公務行程？有沒有因此增加政府的成本與負擔？這些都是過去民進黨政治人物自己曾經提出過的檢驗標準。同一件事情，標準應該一致。「但到了徐佳青，就一切順起來，順帶出訪、順帶開公務車、順便各國跑。」