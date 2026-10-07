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溫哥華僑團替徐佳青抱屈：體諒一家人聚少離多邀赴音樂會 非年會晚宴

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青（右）多次攜帶丈夫和兒子隨行僑委會出訪活動，並接受招待。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青（右）多次攜帶丈夫和兒子隨行僑委會出訪活動，並接受招待。圖／取自陳智菡臉書

民眾黨立院黨團近日爆料，僑委會委員長徐佳青濫用公務資源，並有立委拿出民眾提供照片，指徐佳青帶全家人出席僑社活動，質疑是公務行程，還是「家族旅遊」？北美洲台灣婦女會溫哥華分會（NATWA Vancouver）則發出聲明，指徐佳青是單獨出席NATWA晚餐，丈夫與兒子並未參與當晚活動。

民眾黨團日前指控徐佳青曾讓當時年僅14歲的兒子以「攝影官」名義隨團出訪，丈夫唐博偉也被指曾駕駛外館公務車；民眾黨立委陳昭姿又拿出民眾提供的照片，指控徐佳青2024年出席「北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社」，徐佳青一家三口全員到齊，質疑一家人「寄生僑委會」。

北美洲台灣婦女會溫哥華分會指出，北美洲台灣婦女會於 2024年4月18日至4月21日在溫哥華舉辦年度年會，近200名來自北美各地的會員及與會者參加，其中也邀請到徐佳青。

該會說明，當年4月19日晚間，徐佳青是一人出席NATWA晚餐，並於晚餐後進行專題演講，其丈夫與兒子並未參與當晚活動。

北美洲台灣婦女會溫哥華分會指出，其夫婿在隔日利用孩子周末不用上課的時間，帶著兒子從美國來到溫哥華，探望正在工作的徐佳青。

北美洲台灣婦女會溫哥華分會表示，該會得知其夫婿與兒子來到溫哥華後，體諒一家人聚少離多，因此特別邀請他們共同參加4月20日的灣聲音樂會，強調這兩天的活動時間、性質與參與情況並不相同，不應混為一談。

該會也指出，相關報導中部分用來連結此次事件的照片，並非當時北美洲台灣婦女會年會的活動場地。

至於外界關心的公帑問題，包括徐佳青家人前往溫哥華的機票、住宿，以及其他費用，該會表示，應以政府相關單位的正式紀錄與實際支出資料為依據，該會只就親身參與及所知的活動事實作出說明。

溫哥華 徐佳青 家人

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