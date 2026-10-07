裴洛西會蔡英文：國會對台灣人民及自由承諾堅定不移

前總統蔡英文訪問舊金山，今天與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西會晤。裴洛西稍後在社群平台發文表示，蔡英文是「勇敢的民主捍衛者」、「美國的摯友」；美國國會對台灣人民及其自由的承諾依然堅定不移。

前總統蔡英文訪美第2天，今天早上在下榻飯店與裴洛西（Nancy Pelosi）會晤，親自致贈由台灣新銳女性設計師簡君嫄品牌C JEAN打造的絲巾。這個設計作品的概念來自於台灣是海洋國家，海洋裡蘊藏著許多美麗的珊瑚，以此為元素設計而成。

副總統蕭美琴2024年5月出席外交迎賓酒會的服裝，也是由簡君嫄所設計打造。

裴洛西稍後在社群平台發文表示，很榮幸能與前總統蔡英文再度會晤，並稱讚蔡英文是一位勇敢的民主捍衛者，也是美國的摯友，並貼出與蔡英文會晤的合照。

裴洛西表示，美國與台灣之間的關係深厚堅固，而美國國會對台灣人民及其自由的承諾依然堅定不移。裴洛西在與蔡英文單獨的合照中也秀出蔡英文致贈的綠色絲巾。

裴洛西2022年8月曾訪問台灣，成為25年來首位訪台的美國眾議院議長。時任總統蔡英文在總統府頒授她特種大綬卿雲勳章表揚，肯定裴洛西是台灣最堅定友人。裴洛西當時表示，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」，要向外界彰顯美台之間的團結。

蔡英文美國時間7日將出席史丹佛大學StanfordDEFCON主辦的「2026科技與國家安全研討會」，今天晚間也將出席Stanford DEFCON的VIP晚宴，與國際友人交流。