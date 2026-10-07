徐佳青帶兒出訪 吳志中稱「她也是母親」惹議 Cheap酸：國家幫你養

民眾黨立院黨團爆料，僑委會委員長徐佳青帶兒子出訪。外交部次長吳志中昨緩頰稱「大家要理解她也是一位母親」，引起譁然。對此，百萬網紅Cheap在臉書表示，太誇張了啦，還以為徐佳青的兒子剛滿14天、需要隨時餵母奶，結果一看是14歲？「國家幫你養」。

Cheap表示，笑死，聽外交部講，真的要照顧也好，不會自費？國二都在準備會考、躲在房間打手遊了，只有在公費出國時才突然退化成生活無法自理的巨嬰？還有14歲當攝影官可以工作嗎？ 這非法雇用未成年吧。「各位社畜明天開始帶國二的兒子上班」，如果老闆有意見，「就嗆他：知不知道我也是個母親」。

其他網友表示，「單親爸爸被教召就叫人自己想辦法，這位媽媽出國就要大家理解讓她帶著去？」、「護短到這種程度」、「鬼扯的理由還想情緒勒索、道德綁架」、「這不就是道理真的講不過後，要打感情牌了？政府層級的可以這樣回應的嗎？」、「蔣得立可以追殺，徐佳青兒子不行，好喔」、「0-14歲國家養了是嗎？」、「我也是母親，可以給我相同的福利嗎？」、「都14歲了耶，有自理能力了，公務出差可以託親友幫忙照顧吧」、「我們帶小孩上班早就被炒魷魚了」。