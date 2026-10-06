駐泰代表處國慶酒會 泰國政僑界及友邦代表同賀

駐泰代表處今晚舉行國慶酒會，泰國政學界、軍警、媒體、僑團、台商及各國使節團等逾千名嘉賓到場致賀，場面盛大。駐泰代表藍夏禮致詞時闡述台泰緊密關係，並指台灣在民主、信任與科技具關鍵優勢，已是全球信賴的科技夥伴。

駐泰代表處今晚在曼谷愛侶灣君悅（Grand HyattErawan）舉行「中華民國115年國慶酒會」，由駐泰代表藍夏禮夫婦主持，酒會除設置台灣知名珍珠奶茶手搖攤位外，駐泰代表處還結合外交部「榮邦」精神，邀請瓜地馬拉駐泰大使館設置展攤，推廣瓜國原產咖啡，吸引許多賓客駐足品嚐。

酒會今年還增設「讚國慶拍拍印」專區，吸引現場賓客排隊拍照留念，同時也安排弦樂四重奏演奏台灣名曲「望春風」、「月亮代表我的心」，歌手並演唱鄧麗君經典歌曲「甜蜜蜜」，邀請全場賓客一起合唱，為盛會增添文化氣息。

另外，泰國宗通獅子會成員則身著傳統泰服，與到場泰國朋友即興起舞，氣氛相當熱鬧。

駐泰代表藍夏禮致詞表示，台灣在民主、信任與科技3大領域具關鍵優勢，已成為全球值得信賴的科技夥伴，他說：「全球超過90%的先進晶片皆是台灣製造，超過90%的AI伺服器由台灣供應商生產組裝，台灣透過半導體、資通訊及AI產業的深厚實力，證明其是全球科技供應鏈中不可或缺的要角。」

藍夏禮以數字「1至6」闡述台泰緊密關係，包括台灣是泰國移工海外工作首選、2家大型台資企業位居泰國證券交易所（SET）50指數成分股、台灣是泰國第3大進口來源國及第4大貿易夥伴，泰國則是台灣民眾海外旅遊第5大熱門目的地，台灣亦排名泰國外國直接投資（FDI）第6位。

藍夏禮強調，這些數字代表台泰雙方在經濟、產業與民間交流具有深厚連結，隨著台灣積極拓展「新南向政策」與「總合外交」，台泰雙邊若建立更順暢的溝通管道，未來可望在各領域有更多合作可能。

藍夏禮補充，駐泰代表處透過成立「台泰科技人才服務平台」，以及今年台泰雙方延長旅客免簽證措施，已準備好進一步深化雙邊經濟與文化關係，至盼泰國友人與駐泰代表處攜手共同開啟嶄新篇章。

今年上台共同祝酒的貴賓中，包括教廷及瓜地馬拉駐泰大使、泰國7位僑務委員，以及台商界華僑協會主席余聲清、泰國中華會館代理事長秦鎮漢，及暹羅代天宮董事長賴南興、行政院政務顧問何素珍。

瓜地馬拉駐泰大使芭蕾拉（Shirley Aguilar Barrera）是受邀貴賓之一，她告訴中央社，自己過去曾多次參加台灣國慶酒會，也曾訪問台灣，對台灣留下良好印象。

她表示，「瓜台兩國長期維持密切友好關係，在貿易、投資等領域都有合作」，外交部長林佳龍日前率團訪問瓜地馬拉，也有助於進一步深化雙邊關係。