冷眼集／薛香川吃飯下台 徐佳青當媽沒事

僑委會委員長徐佳青遭控多次帶未成年兒子出訪，丈夫開公務車遊華府，涉嫌利用公務之便全家相聚出遊。外交部政務次長吳志中竟搬出「母親」身分試圖替其開脫；如此公私不分、敗壞官箴之事，賴政府難道還要繼續護航？

馬政府時期，民進黨對官員公私分際的要求，嚴格程度近乎苛求。二○○九年八八風災期間，時任行政院秘書長薛香川因父親節陪九十五歲岳父吃飯，薛香川一句「拜託，父親節吃個飯過分嗎？」遭到綠營群起圍攻，最後薛請辭下台。

民眾黨質疑「寄生僑委會」，徐佳青昨聲稱「家人自費探親是人權」、吳志中更要外界理解「徐佳青就是一個母親」。對照過去，薛香川並未涉及濫用公帑仍下台負責，如今徐佳青涉嫌公器私用，民進黨官員的態度卻如此傲慢，令人難以苟同。

徐佳青爭議連環燒，但外交部面對公務資源濫用爭議，第一時間想到的竟是如何替自己人解套，可見官官相護的不良風氣已在公家機關蔓延。

相較之下，台北市長蔣萬安長子蔣得立日前錄取北市教育局國際交換學生計畫，因具有美國籍遭質疑是否涉及特權及利益迴避，蔣萬安隨即宣布不領取相關補助，仍遭綠營出征圍剿；民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純獲國發基金一九九九萬九千元投資，卻只「依規定辦理」帶過。加上此次徐佳青爭議，在在凸顯民進黨政府的雙標。

政務官身為公務員之首，理應以更高標準檢視自己；面對爭議，更該謙卑以對。當民進黨政府一再忽視公私分際，甚至採最低標準處理，敗壞的不只是個別官員形象，更是政府的官箴與公信力。選戰在即，民進黨「嚴以待人、寬以律己」的高姿態，社會自有公斷。