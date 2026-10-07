快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／薛香川吃飯下台 徐佳青當媽沒事

聯合報／ 本報記者王小萌

僑委會委員長徐佳青遭控多次帶未成年兒子出訪，丈夫開公務車遊華府，涉嫌利用公務之便全家相聚出遊。外交部政務次長吳志中竟搬出「母親」身分試圖替其開脫；如此公私不分、敗壞官箴之事，賴政府難道還要繼續護航？

馬政府時期，民進黨對官員公私分際的要求，嚴格程度近乎苛求。二○○九年八八風災期間，時任行政院秘書長薛香川因父親節陪九十五歲岳父吃飯，薛香川一句「拜託，父親節吃個飯過分嗎？」遭到綠營群起圍攻，最後薛請辭下台。

民眾黨質疑「寄生僑委會」，徐佳青昨聲稱「家人自費探親是人權」、吳志中更要外界理解「徐佳青就是一個母親」。對照過去，薛香川並未涉及濫用公帑仍下台負責，如今徐佳青涉嫌公器私用，民進黨官員的態度卻如此傲慢，令人難以苟同。

徐佳青爭議連環燒，但外交部面對公務資源濫用爭議，第一時間想到的竟是如何替自己人解套，可見官官相護的不良風氣已在公家機關蔓延。

相較之下，台北市長蔣萬安長子蔣得立日前錄取北市教育局國際交換學生計畫，因具有美國籍遭質疑是否涉及特權及利益迴避，蔣萬安隨即宣布不領取相關補助，仍遭綠營出征圍剿；民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純獲國發基金一九九九萬九千元投資，卻只「依規定辦理」帶過。加上此次徐佳青爭議，在在凸顯民進黨政府的雙標。

政務官身為公務員之首，理應以更高標準檢視自己；面對爭議，更該謙卑以對。當民進黨政府一再忽視公私分際，甚至採最低標準處理，敗壞的不只是個別官員形象，更是政府的官箴與公信力。選戰在即，民進黨「嚴以待人、寬以律己」的高姿態，社會自有公斷。

薛香川 徐佳青 僑委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳志中稱徐佳青有母親照顧兒子之責 民眾黨團嗆包庇：為調查下指導棋

【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

【重磅快評】卓揆撂觀感重話 徐佳青資不抵債應知進退

外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

相關新聞

徐佳青：家人自費搭機 是基本人權

對於民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青昨表示，「家人想自費搭機到哪裡看我，應是基本人權」；僑委會的公務預算使用在過去二、三個月內查過二遍，顯示一切依法辦理。不過，徐佳青昨早赴立法院備詢，面對大批媒體追問，不願受訪。

徐佳青帶兒出訪恐觸刑法 在野轟「寄生僑委會」

外交部次長吳志中昨替僑委會委員長徐佳青緩頰「大家要理解她也是一位母親」，民眾黨立院黨團總召陳清龍批，徐敗壞官箴到極點，外交部才要查，吳志中就出來洗地，官官相護到這種程度。國民黨團書記長許宇甄說，檢調不能碰到新潮流就轉彎。

徐佳青帶兒隨行出訪 卓揆促官員提高自律

民眾黨立院黨團踢爆，僑委會委員長徐佳青多次攜帶兒子隨行出訪僑委會活動，讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車接送兒子，更把未成年兒子包裝成「攝影官」出差歐洲多國，並接受當地代表處招待。行政院長卓榮泰昨表示，公務員一定要提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求；目前已委由外交部、僑委會了解，希望相關部會盡快回報調查結果。

冷眼集／薛香川吃飯下台 徐佳青當媽沒事

僑委會委員長徐佳青遭控多次帶未成年兒子出訪，丈夫開公務車遊華府，涉嫌利用公務之便全家相聚出遊。外交部政務次長吳志中竟搬出「母親」身分試圖替其開脫；如此公私不分、敗壞官箴之事，賴政府難道還要繼續護航？

李翔宙：軍備比不過陸 不代表守不住

曾任國防部副部長、國安局長的退役上將李翔宙昨發表新書「政。望」。他表示，面對大陸，「只靠作戰贏不了，只靠和平守不住」，台灣永遠拚不過兩岸軍備競賽，但「比不過，不代表守不住」，台灣的和平思維應該是：建構讓敵人不敢輕舉妄動的國防；維持足夠清醒，不能把安全交到別人手上。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。