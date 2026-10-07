徐佳青帶兒出訪恐觸刑法 在野轟「寄生僑委會」

外交部次長吳志中昨替僑委會委員長徐佳青緩頰「大家要理解她也是一位母親」，民眾黨立院黨團總召陳清龍批，徐敗壞官箴到極點，外交部才要查，吳志中就出來洗地，官官相護到這種程度。國民黨團書記長許宇甄說，檢調不能碰到新潮流就轉彎。

民眾黨團主任陳智菡說，二○二四年「北美洲台灣婦女會第卅六屆年會」等行程，徐佳青一家三口全員到齊，蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館，根本是「寄生僑委會」，外交部除了體諒一位母親要照顧小孩，難道也要體諒僑委會委員長一家貪瀆濫用公務車？出國出差不代表可以把公務行程變成「公差、探親、休假」大禮包，「家人要不要來看妳，是妳家的事；國家資源能不能讓妳家濫用，是人民的事」。

她質疑，徐佳青刻意模糊「私人探親」與「公務出差」的界線，把人民對其公器私用的質疑，包裝成對她「基本人權」的侵犯，但整起事件已不只是觀感問題、而是刑事司法。徐佳青讓未成年兒子冒充僑委會攝影官，已涉及刑法一五八條「僭行公務員職權行為」；非公務人員卻得以接觸具有外交、公務性質的行程與資訊，是否觸及國家安全及機密管理問題？駐外機構公務車輛有嚴格規範，恐涉及貪汙治罪條例所稱「圖利」的重大犯罪。

陳智菡指出，徐佳青用特權讓丈夫駕駛外管公務車，此事涉及華府中心主任、副主任及僱員，還有我駐美代表處行政組、政治組及會計組，面對如此龐大的共犯結構，外交部是否要徹查？

國民黨立委王鴻薇說，多少公務人員也有孩子，這個理由就可以濫用職權，讓孩子偽裝攝影官使用公帑？徐佳青老公是美國平民，憑什麼開外交部的公務車？去年一名黃姓清潔隊員好心將價值卅二元的電鍋轉贈拾荒老婦，卻被貪汙治罪條例判罰，對照徐佳青一再圖利家人，令庶民百姓有很大的相對剝奪感。

民眾黨主席黃國昌抨擊，法務部、檢察署要不要辦，還是見到新潮流大官，膝蓋就軟了？