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徐佳青：家人自費搭機 是基本人權

聯合報／ 記者陳熙文劉懿萱／台北報導

對於民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青昨表示，「家人自費搭機到哪裡看我，應是基本人權」；僑委會的公務預算使用在過去二、三個月內查過二遍，顯示一切依法辦理。不過，徐佳青昨早赴立法院備詢，面對大批媒體追問，不願受訪。

國民黨立委馬文君質詢時，徐佳青表示，公務預算使用一切按照法律規定，今年例行性監察院、審計部檢查之外，民眾黨還特別要求來檢查。僑委會二、三個月內被查二遍，從二○二○年查到現在，無任何圖利情事。

徐佳青昨天下午再回應，她自服務僑委會以來，從未濫用公帑或職權，至於她的家人自費想飛到哪裡看她，應該是民主社會允許的基本人權。

至於民眾黨團質疑，二○二四年徐佳青攜家帶眷出席北美洲台灣婦女會（ＮＡＴＷＡ）第卅六屆年會。ＮＡＴＷＡ溫哥華分會臉書昨表示，「深感震驚與遺憾」，當時徐佳青一人出席晚宴，其夫婿與兒子並未參與當晚活動。

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