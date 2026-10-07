快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

聽新聞
0:00 / 0:00

徐佳青帶兒隨行出訪 卓揆促官員提高自律

聯合報／ 記者林銘翰王小萌陳熙文蕭雅娟／台北報導
民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青（右）多次攜帶丈夫和兒子隨行僑委會出訪活動，並接受招待。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青（右）多次攜帶丈夫和兒子隨行僑委會出訪活動，並接受招待。圖／取自陳智菡臉書

民眾黨立院黨團踢爆，僑委會委員長徐佳青多次攜帶兒子隨行出訪僑委會活動，讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車接送兒子，更把未成年兒子包裝成「攝影官」出差歐洲多國，並接受當地代表處招待。行政院長卓榮泰昨表示，公務員一定要提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求；目前已委由外交部、僑委會了解，希望相關部會盡快回報調查結果。

徐佳青爭議不斷，日前因涉嫌用特權讓兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰十萬元；今年八月間，民眾黨告發徐涉貪汙圖利等罪嫌，北檢收案後由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐佳青列貪汙圖利罪被告。至於徐佳青安排兒子當攝影官出訪、丈夫開著公務車遊玩華府等，北檢已主動分他字案，由同一位檢察官一併偵辦。

外交部次長吳志中昨早受訪表示，外交部沒有接到任何檢舉，而是根據報導請駐德代表處釐清真相，「我們要理解，徐佳青就是一個母親，十四歲的兒子單獨在台灣，必須負起照顧責任」。吳志中在立院答詢時說，因為沒有人向外交部提出檢舉，民眾黨團開完記者會後，外交部有開會請外館釐清真相，調查程序等外館回報。

吳志中的說法引發爭議，外交部昨天下午發新聞稿改口表示，尊重個人及家庭照顧需求，但公務資源的使用仍應依相關規範辦理，兩者應予區分；無論涉及任何職務或身分，駐外館處公務資源的使用均應遵守相關規定，並接受適當檢視。外交部不會預設立場，也不會僅憑單一方面說法作成判斷，未來待相關事實釐清後，若確認有違反規定的情形，外交部將依相關法規辦理。

民進團幹事長莊瑞雄說，現在應該要呈現出事實，把相關紀錄資料拿出來看；公器有無私用、權力有沒有遭到濫用，都不是指控者說了算。

卓揆 自律 僑委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳徐佳青濫用公務資源已報廉政署 外交部：政風先釐清駐館資訊

外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

徐佳青遭控濫用公務資源 僑委會：絕無濫用公帑圖利私人情事

徐佳青 再爆攜兒假冒官員「周遊列國」

相關新聞

徐佳青：家人自費搭機 是基本人權

對於民眾黨立院黨團指控，僑委會委員長徐佳青昨表示，「家人想自費搭機到哪裡看我，應是基本人權」；僑委會的公務預算使用在過去二、三個月內查過二遍，顯示一切依法辦理。不過，徐佳青昨早赴立法院備詢，面對大批媒體追問，不願受訪。

徐佳青帶兒出訪恐觸刑法 在野轟「寄生僑委會」

外交部次長吳志中昨替僑委會委員長徐佳青緩頰「大家要理解她也是一位母親」，民眾黨立院黨團總召陳清龍批，徐敗壞官箴到極點，外交部才要查，吳志中就出來洗地，官官相護到這種程度。國民黨團書記長許宇甄說，檢調不能碰到新潮流就轉彎。

徐佳青帶兒隨行出訪 卓揆促官員提高自律

民眾黨立院黨團踢爆，僑委會委員長徐佳青多次攜帶兒子隨行出訪僑委會活動，讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車接送兒子，更把未成年兒子包裝成「攝影官」出差歐洲多國，並接受當地代表處招待。行政院長卓榮泰昨表示，公務員一定要提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求；目前已委由外交部、僑委會了解，希望相關部會盡快回報調查結果。

冷眼集／薛香川吃飯下台 徐佳青當媽沒事

僑委會委員長徐佳青遭控多次帶未成年兒子出訪，丈夫開公務車遊華府，涉嫌利用公務之便全家相聚出遊。外交部政務次長吳志中竟搬出「母親」身分試圖替其開脫；如此公私不分、敗壞官箴之事，賴政府難道還要繼續護航？

李翔宙：軍備比不過陸 不代表守不住

曾任國防部副部長、國安局長的退役上將李翔宙昨發表新書「政。望」。他表示，面對大陸，「只靠作戰贏不了，只靠和平守不住」，台灣永遠拚不過兩岸軍備競賽，但「比不過，不代表守不住」，台灣的和平思維應該是：建構讓敵人不敢輕舉妄動的國防；維持足夠清醒，不能把安全交到別人手上。

李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。