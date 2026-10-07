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李翔宙評賴清德「不能只當台獨符號」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國安局前局長李翔宙昨舉行新書「政。望」發表會。記者胡經周／攝影
國安局前局長李翔宙昨舉行新書「政。望」發表會。記者胡經周／攝影

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

至於現任總統賴清德，李翔宙未描述兩人互動，但強調國家處於危險時刻，不能有任何出錯，不能只當台獨符號，不能只顧今天選票，理念不能超過安全。

李翔宙回憶，他在澎湖擔任連長，時任總統蔣經國突然來視察。簡報完畢後，蔣要他在身旁坐下，問候雙親狀況；得知他未婚，立刻說要幫忙找對象。事後經當時侍衛長周仲南告知，蔣交代他幫李翔宙介紹女友，李連忙婉謝，但心下很感動。

李翔宙擔任李登輝的副侍衛長，九二一地震後陪同勘災。有天李登輝突然問，覺得政府最欠缺什麼？李翔宙說是整合。李登輝表示滿意，順手拿出兩本英日文書籍，內容都是談整合。他覺得李登輝擅長運用學理，做事像下圍棋，「最後你才知被他贏了」。

李翔宙父母分別在前總統陳水扁、馬英九任內過世，他都未告知長官與同事。時任國防部長湯曜明、高華柱得知後，都立即向總統報告。陳水扁第二天特別到他辦公桌前行禮致意，馬英九則維持一般互動，沒特別表示。李翔宙說，陳水扁最擅「動員人力」，但敗筆正是把此能力當成治國；馬英九恪遵程序與法規，人格高尚，可惜缺人情味與效率。

李翔宙說，他擔任退輔會主委，因年改遭抨擊而請辭。蔡英文用關係找到他，邀他第二天到官邸簡餐，她還親自倒一杯紅酒說：「我代表國家感謝你的辛勞。」

台獨 賴清德 兩岸 李翔宙

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