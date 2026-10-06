工商建研會喊拚下個黃金30年 鄭麗文：核電、和平、護國群山 缺一不可

國民黨主席鄭麗文今晚出席工商建研會理事長交接典禮。鄭麗文表示，應終結過時、錯誤的非核家園政策，為提升國家競爭力，台灣必須全面啟動核電，並呼籲年底以公投票凝聚正確能源政策的全民共識，支持重啟核電。

中華民國工商建設研究會第十九、二十屆理事長交接典禮暨聯誼晚會今晚舉行，新任理事長吳志揚與卸任理事長雷宏毅交接，鄭麗文擔任監交人。鄭麗文、國民黨前主席朱立倫、台北市長蔣萬安先後抵達，三人未同框，但都親自恭賀吳志揚當選理事長。

鄭麗文致詞指出，缺電沒有未來、沒有競爭力，缺電萬物齊漲、通貨膨脹；產業界對能源問題感受最直接，台灣不能再蹉跎、不能再消耗，更不能讓意識形態凌駕能源政策，能源安全必須回歸科學。

鄭麗文說，中華民國今天在民主、自由、法治、繁榮與均富上的成果，是台灣好幾代人共同努力累積而來，不僅創造民主奇蹟與經濟奇蹟，更打造出舉世矚目的「護國神山」。台灣最重要的國安基石與競爭力來源，正是各行各業、百工百業長期累積，形成全球難以撼動的產業實力。

鄭麗文表示，國民黨全力以赴，目標2028年重返執政，不只要守住既有的護國神山，更要創造下一代台灣經濟的「護國群山」。面對AI新時代來臨，台灣必須把握產業轉型契機，不只讓高科技產業持續傲視群倫，也要讓隱形冠軍、傳統製造業、服務業及新型農漁業全面轉型起飛，再造中華民國下一個「黃金30年」。

她表示，要做到這一點，台灣必須停止意識形態治國，停止內耗、內鬥、撕裂與仇恨，並重新把兩岸政策拉回正軌，在和平穩定的基礎上創造新的繁榮與發展契機。

針對年底選舉，鄭麗文說，感謝各界多年來與國民黨並肩作戰，呼籲大家團結所有力量，共同守住台灣地方自治與民主發展的重要基礎。國民黨要成為守護台灣和平、穩定、繁榮、發展與民主法治成果的重要力量，更要成為中華民國在政治上「屹立不搖的護國神山」。

鄭麗文最後表示，在光輝的10月，期盼中華民國國運昌隆，也祝福工商建研會會務蒸蒸日上，與產業界共同為台灣下一階段的繁榮發展持續努力。