駐釜山辦事處國慶酒會 盼台韓交流共創AI新契機

駐釜山辦事處今天舉行國慶酒會，處長郭承凱表示，台灣民主及高科技產業成就獲國際肯定，台韓在人工智慧、半導體供應鏈也高度互補，期盼未來持續深化實質交流，共享AI浪潮紅利。

郭承凱今天在國慶酒會致詞表示，台灣自1996年歷經首次總統直選至今已30年，在威權主義擴張的挑戰下，更凸顯守護自由民主的珍貴。台灣的民主成就也屢獲國際肯定，世界新聞自由指數更榮登亞洲第一。

他提到，台灣在半導體與AI等高科技產業，在全球占有不可或缺的關鍵地位。這也反映在台韓經貿上，截至8月，台韓雙邊貿易總額達880.71億美元，年增56.65%。其中，韓國對台順差422億美元中，高頻寬記憶體（DRAM/HBM）占403億美元，展現兩國在AI與半導體供應鏈的高度互補。

郭承凱指出，今年適逢釜山與高雄締結姊妹市60週年，1至7月到訪釜山的台灣旅客已突破60萬5000人次，展現民間交流的蓬勃。

他強調，台韓地緣相近、理念相通，且在AI產業領域具備無限合作潛力，期盼未來持續深化雙邊實質交流，共享AI浪潮紅利。

僑領也上台致詞祝賀，高度肯定駐釜山辦事處過去以來凝聚僑心、促進雙邊交流的努力，也代表全體旅韓僑胞，對115年國慶表達最誠摯的祝賀，感念海外僑胞齊心愛國的情懷。

今天酒會安排釜山華僑中學帶來的舞獅表演，並穿插台語經典歌曲與飲酒歌；現場備有多道台灣特色美食與小吃，透過經典的台灣風味展現台韓深厚的文化交流。