美國眾議員團訪台 將晉見賴總統、會晤林佳龍

美國眾議院首席議員鮑以爾今天率眾議員團訪台，將晉見賴總統並與外交部長林佳龍晤談，外交部表示，訪團特別選在國慶前夕來訪，展現台美雙邊友好情誼；此外，美國聯邦參議員班奈特訪台。林佳龍對美國參眾議員訪台表示歡迎。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員鮑以爾（Brendan Boyle，另譯：博伊爾）率領聯邦眾議員薩立納斯（AndreaSalinas，另譯：莎琳娜絲）及甘迺迪（Tim Kennedy）與幕僚，於6日至9日訪問台灣。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，拜會政府高層官員，並與林佳龍晤談。雙方將就台美關係、經貿與科技合作及區域安全情勢等議題交換意見。

外交部提到，此行是3位眾議員任內首次訪台，特別選在國慶前夕來訪，祝賀雙十國慶，展現對台灣堅定支持及台美雙邊友好情誼。

鮑以爾長期關注台美雙重課稅及AI等議題，曾連署「台灣旅行法」及支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL）之決議案等，堅定展現其鼓勵台美深化交流及支持台灣有意義參與國際組織的立場。

此外，外交部透過新聞稿表示，美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）於6日至8日訪問台灣，在台期間將拜會政府高層官員。

外交部表示，林佳龍對眾議員團以及班奈特來訪表達誠摯歡迎，外交部將在既有良好基礎上，持續強化美國國會對台灣的支持，並深化台美在各領域的合作。