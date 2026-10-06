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鄭麗文：國民黨要成為中華民國在政治上屹立不搖的護國神山

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
中華民國工商建設研究會第十九、二十屆理事長交接典禮暨聯誼晚會晚上舉行，吳志揚（右）當選工商建設研究會第20屆理事長與卸任理事長雷宏毅（左）交接，國民黨主席鄭麗文（中）擔任監交人。記者蘇健忠／攝影
中華民國工商建設研究會第十九、二十屆理事長交接典禮暨聯誼晚會晚上舉行，吳志揚（右）當選工商建設研究會第20屆理事長與卸任理事長雷宏毅（左）交接，國民黨主席鄭麗文（中）擔任監交人。記者蘇健忠／攝影

中華民國工商建設研究會第十九、二十屆理事長交接典禮暨聯誼晚會晚上舉行，吳志揚當選工商建設研究會第20屆理事長與卸任理事長雷宏毅交接，國民黨主席鄭麗文擔任監交人。鄭麗文、國民黨前主席朱立倫、台北市長蔣萬安先後抵達，三人未同框，但都親自恭賀吳志揚當選理事長。

吳志揚父親吳伯雄與母親戴美玉也一起出席晚會，並與國民黨主席鄭麗文合影。國民黨主席鄭麗文致詞時期許中國國民黨要成為中華民國在政治上屹立不搖的護國神山，獲得台下熱烈掌聲。隨後與黨籍立委市議員一起高呼「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」將晚會氣氛推到最高點。

台北市長蔣萬安致詞時表示台北市於《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比中榮獲全國第一名（蟬聯競爭力第一），呼籲大家繼續支持他。

國民黨主席鄭麗文（左）晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人，與新任理事長吳志揚（站立）、吳志揚父親吳伯雄（中）與母親戴美玉（右）一起合影。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人，與新任理事長吳志揚（站立）、吳志揚父親吳伯雄（中）與母親戴美玉（右）一起合影。記者蘇健忠／攝影

國民黨前主席朱立倫（左）親自恭賀當選工商建設研究會第20屆理事長的吳志揚（右）。記者蘇健忠／攝影
國民黨前主席朱立倫（左）親自恭賀當選工商建設研究會第20屆理事長的吳志揚（右）。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席鄭麗文晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人，致詞時期許中國國民黨要成為中華民國在政治上屹立不搖的護國神山，獲得台下熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席鄭麗文晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人，致詞時期許中國國民黨要成為中華民國在政治上屹立不搖的護國神山，獲得台下熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（左）親自恭賀當選工商建設研究會第20屆理事長的吳志揚（右），蔣市長致詞時表示台北市於《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比中榮獲全國第一名（蟬聯競爭力第一），呼籲大家繼續支持他。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）親自恭賀當選工商建設研究會第20屆理事長的吳志揚（右），蔣市長致詞時表示台北市於《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比中榮獲全國第一名（蟬聯競爭力第一），呼籲大家繼續支持他。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席鄭麗文晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人並致詞，隨後與黨籍立委市議員一起高呼「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」將晚會氣氛推到最高點。。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席鄭麗文晚上出席工商建設研究會理事長交接典禮擔任監交人並致詞，隨後與黨籍立委市議員一起高呼「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」將晚會氣氛推到最高點。。記者蘇健忠／攝影

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