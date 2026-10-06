丁渝州警告：如果社會被選舉撕裂 國防就趨近於零

前駐丹麥代表李翔宙發表新書《政。望》，國安會前秘書長丁渝州是貴賓之一。丁、李二人都是陸軍官校校友，都因軍旅優秀表現走上國安之路，兩人都擔任過國安局長。 丁渝州致詞指出，李翔宙的軍政經歷豐富，在國軍將領中少見，顯示他是文武兼備的將才，如今人退心未退，仍然關心台灣人民福祉，提出很多有價值建言。丁渝州也警告，國防戰力是新式武器裝備與精神戰力的相乘結果；倘若社會陷入選舉帶來的撕裂，政府失去人民的信心，精神戰力就趨近於零，此時即使裝備再先進，國家還是沒有戰力。

丁渝州致詞時特別安排投影片，列出美中台三方的戰力消長矩陣：美國廿年來以反恐為核心，軍力無顯著進步；中共投下鉅資建軍，如今在太平洋西岸已明顯居優勢；至於台灣，傷害國軍力最大的竟是自己的政府，兩黨為爭取年輕人選票，競相縮短役期，如今雖然恢復到一年，但其中放假超過120天，如何訓練得出有戰力的士兵？他並且引述美國名將巴頓的話：「把沒有足夠訓練的士兵送進戰場，就是殺人犯。」

丁渝州也說，川習會後，中共與美國關係有新改變，使中華民國處境更艱難，兩岸綜合國力、軍事差距會愈來愈大，面對如此殘酷事實，政府要拿出有效措施。對於中共來說，誰把台灣分裂出去就是罪人，主權問題對他們沒有空間；所以台獨就等於戰爭，不管最後結果結果，傷害最大必定是我方。台灣領導人最大的工作，就是避免戰爭，雙方政府要以對談代替對立，同時要擬定正確建軍目標，因應未來戰爭型態，將有限資源用在刀口。

他批評，當今台灣國防忽略兩大條件，一是戰場經營、二是精神戰力。儘管賴政府大舉提升國防預算，並在總統府之下成立全社會防衛韌性委員會，但卻忽略戰場經營。丁渝州強調，戰場經營工作既花錢又不受歡迎，卻是備戰所必須。早年國軍建立的要塞、碉堡或其他防衛設施，過去卅多年來都在「發展」之下撤除。如今國軍漢光演習，居然需要向寺廟借用場地堆放彈藥，令人感慨。然而以近日伊朗能抵擋美以兩國猛烈空襲，甚至伺機反擊，就是戰場經營，建立完善的地下工事。如若不然，再多新武器也難以發揮戰力。

至於精神戰力方面，計算國防戰力的公式是：新式武器裝備乘以精神戰力，精神戰力的定義是「團結人心」加上「對政府信任」；如果社會被選舉撕裂、政府腐敗不公，人民不願保衛國家，括號內就趨近零，買再多武器也白費。