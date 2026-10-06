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李翔宙新書發表 蕭萬長讚揚：現今台灣社會稀少的實話

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國安局前局長李翔宙（右）今天舉行新書『政。望』發表會，前副總統蕭萬長（左）出席致詞。記者胡經周／攝影
國安局前局長李翔宙（右）今天舉行新書『政。望』發表會，前副總統蕭萬長（左）出席致詞。記者胡經周／攝影

退役上將李翔宙發表新書《政。望》，今天下午舉行發表會。許久未公開露面的前副總統蕭萬長特別出席，致詞時強調，一般政治人物出書，外界都在猜是為了選舉，或是要為自己辯護，是代表藍或綠？反之，沒有這些包袱的李翔宙，說了很多一般人想說卻說不出口、想聽但聽不到的話，非常難得。

蕭萬長說，李翔宙在書中提到，穩定與安全是和平的前提，穩定需要長期的努力，但政治人物看下一場選舉的選票，很難為十年後的穩定投資。書中提到的超黨派機制，國家安全政策不因政黨輪替而轉彎，這不是烏托邦，而是民主國家運作基本方式，台灣需要學習。

蕭萬長也說，治理最難的地方是，數據能算出效率，但算不出尊嚴，政策如果少了民意，再精準也是冷漠。政治人物要檢討，為何政策達標了，民眾感覺還是不好？如果沒有溫度、尊嚴，沒讓人感到政府在乎我，就都是空的。

他進一步表示，兩岸關係是台灣所有問題核心，不管國防、外交、社會等各範疇，無一能置身事外，每個政策都繞不開兩岸這個變數。因此台灣面對兩岸局勢，最需要的戰略智慧，是保持「退一步海闊天空」的戰略思維，不挑釁、不退讓、守住底線、保留彈性。不是軟弱或挑釁，也不是口水，而是維持清醒與思考，要有更多長遠眼光。

蕭萬長說，李翔宙的新書正提供這個思考，雖然不完美，但卻清醒，敢說台灣不想聽但需要聽的話。進一步更值得認真思考的問題是：我們想要怎樣的政府？怎樣的台灣？我們為此要付出什麼？

國安局前局長李翔宙（中）今天舉行新書『政。望』發表會，前副總統蕭萬長（左）、立法院前院長王金平（右）等出席。記者胡經周／攝影
國安局前局長李翔宙（中）今天舉行新書『政。望』發表會，前副總統蕭萬長（左）、立法院前院長王金平（右）等出席。記者胡經周／攝影

李翔宙 蕭萬長

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