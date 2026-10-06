徐佳青捲爭議 北美洲台灣婦女會：當年她獨自出席年會晚餐、家人來探望

民眾黨團今天指出，僑委會委員長徐佳青帶家人出席溫哥華僑會年會，痛批徐佳青「寄生僑委會」。北美洲台灣婦女會溫哥華分會於社群媒體表示，徐佳青當年是獨自出席年會晚餐，其家人是來溫哥華探望，才應邀出席音樂會。

民眾黨團今天指出，2024年徐佳青攜家帶眷出席北美洲台灣婦女會（NATWA）第36屆年會及僑會，以照片比對徐佳青與其子出國行程，正是以溫哥華之旅為起點。

NATWA溫哥華分會臉書今天發文表示，「深感震驚與遺憾」。該會說明，NATWA於2024年4月18日至4月21日在溫哥華舉辦年會，4月19日晚間，徐佳青是一人出席NATWA晚餐，並於餐後進行專題演講，其夫婿與兒子並未參與當晚活動。

該會說，4月20日，其夫婿帶著兒子從美國來到溫哥華，探望正在工作的妻子與母親。得知徐佳青的夫婿與兒子來到溫哥華後，由於徐佳青及夫婿與NATWA會員多年來交流深厚，也體諒一家人聚少離多，因此特別邀請他們共同參加4月20日的灣聲音樂會。

該會強調，這兩天的活動時間、性質與參與情況並不相同，不應混為一談。且相關報導中部分用來連結此次事件的照片，並非當時北美洲台灣婦女會年會的活動場地。對於「未向活動主辦單位進行基本查證，又將不同地點、不同活動與照片張冠李戴的報導方式」，予以嚴正譴責。

至於徐佳青的家屬前往溫哥華的機票、住宿或其他費用，該會指出，應以政府相關單位的正式紀錄與實際支出資料為依據。NATWA溫哥華分會只就親身參與及所知的活動事實作出說明，對於不在NATWA溫哥華分會掌握範圍內的政府經費事項，不作沒有證據的推論。

該會說，NATWA尊重新聞自由，也支持公民與媒體監督政府。但監督必須建立在事實、理性與充分查證的基礎之上。媒體有權提出質疑，民意代表也有權要求政府說明。但越是嚴重的指控，越需要嚴謹的查證，不應以片面資訊、錯置照片或尚未釐清的推論，先行為事件定性。