遇襲案起訴 矢板明夫：不因這拳沉默、續為台灣發聲

印太戰略智庫執行長矢板明夫7月遭毆打，中檢今天起訴香港幫派成員廖港發，另對4名共犯發布通緝。矢板明夫表示，偵查結果顯示這是跨境暴力行動，並非單純治安事件。暴力目的是要人閉嘴，但他不因這拳而沉默，而是繼續為台灣、為自由發聲。

香港幫派成員廖港發今年7月間毆打矢板明夫案，中檢依組織犯罪等罪起訴，另針對潛逃出境的4名共犯發布通緝，持續追查幕後主嫌及有無在台共犯。

矢板明夫透過印太戰略智庫媒體群組發布新聞稿，感謝檢警短時間釐清真相。偵查結果顯示事件不是「認錯人」，也不是中國國台辦所稱「單純治安事件」，而是一場「有組織、有計畫、有報酬」的跨境暴力行動。檢方更明確指出，其目的之一，就是製造寒蟬效應，達到「殺一儆百」的效果。

矢板明夫說，最近幾個月類似事件正在不同民主國家接連發生。在美國，有人涉嫌替中國政府監視總統賴清德之子。在韓國，名為「習近平」的中餐館遭中國籍男子闖入破壞。在台灣，卡米地喜劇俱樂部因為有表演者曾公開嘲諷習近平，場地遭人投擲穢物。

矢板明夫表示，中國式跨境鎮壓正從網路恐嚇走向破壞財物、僱人施暴，從針對個人延伸到其家人，也從台灣、香港擴展到美國、韓國等民主社會。它真正想製造的是恐懼，當每一個準備批評中國的人都先自我審查，跨境鎮壓的目的就已經達成了。

矢板明夫強調，這次拳頭雖是打在他的臉上，但它真正想打掉的是所有人說話的勇氣，這不只是他個人的事情，也不能只被當成普通治安案件。面對跨境暴力，民主國家有必要建立共同防線，防止中國的威權政府繼續把暴力和恐懼輸出到民主社會。

矢板明夫說，他不會因為這一拳而沉默，而是會繼續做自己認為正確的事情，繼續為台灣、為自由發聲，也繼續推動台灣與民主國家的交流合作。暴力的目的是想讓他們閉嘴，那麼最好的回答，就是繼續說自己想說的話、繼續做自己想做的事。