李翔宙回憶與五位前總統互動 但不提賴清德

曾任國防部副部長、國安局長、退輔會主委、駐丹麥代表的退役上將李翔宙，今天發表新書《政。望》。包括前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、國安會前秘書長丁渝州、交通部前部長葉匡時等多位來賓出席。台中市長盧秀燕也請副市長鄭照新代為出席，並預錄影片祝賀。

在發表會上，主持人尹乃菁問起對歷任總統的看法，李翔宙表示，「總統觀察員」是他沒寫在履歷表的工作，從蔣經國總統以來，曾與歷任總統互動，感觸很深。

李翔宙回憶，民國69年在澎湖擔任飛彈連長，有一天蔣總統前來營區視察。他作完簡報之後，總統要他在身旁坐下，詢問：「老太爺、老太太好嗎？他們幾歲了？你結婚了沒有？我幫你介紹女朋友！」最後拍拍他肩膀說，「好好幹」。

侍衛長周仲南曾經是李翔宙的老長官，事後告訴他：「總統非常誇獎你，要我幫你找女朋友。」他連忙向周表達婉謝之意。

至於李登輝總統，李翔宙認為，李登輝是自己看過的領導人中，最能運用學理的一位，「一輩子像是下圍棋，直到棋局結束，你才知道他贏了」。李翔宙回憶，民國88年九二一地震，他以副侍衛長身分，陪著總統到災區視察了兩個月。有一天李登輝突然問他：「你覺得政府最欠缺什麼？」李翔宙回答，最欠的應該是整合能力。李登輝聽了，轉頭拿起兩本書，一本英文一本日文，主題都是談整合。

李翔宙說，最不敢談陳水扁總統，因為爭議性太高。他回憶，在副參謀總長執行官任上，一個星期天早上湯曜明部長突然來電，要他下午三點鐘，對美國出兵伊拉克進行簡報。當時李翔宙父親重病彌留，榮總醫師打電話來要他去見最後一面，他也沒有空。下午在衡山指揮所簡報完畢，湯曜明才從其他人處得知李父過世。湯曜明很意外，看著他除了「對不起」，說不出其他話來。第二天陳總統到國防部，特別走到他辦公桌前，鞠了一個躬。

李翔宙形容陳水扁，是最會動用與動員人力的人，但他最大敗筆也是，把這種動員當成是國家治理。

馬英九總統時代，李翔宙擔任憲兵司令，正逢母親過世。他沒讓辦公室同事知道，和家人自行完成後事。直到火化當天，在殯儀館被其他人看到，對方告知部長高華柱。高華柱覺得難以置信，查證屬實後向他致歉，同時告知馬總統。第二天，七大情治系統舉行高層會議，馬總統和他握手，但沒有多說什麼。事後高華柱告訴李翔宙，總統已經批了他升任上將。

李翔宙說，馬總統做事一切按表操課，程序、規定、法律等各方面符合，缺點是缺乏人情味與效率。

蔡英文總統上任，李翔宙擔任退輔會主委，因為年改議題遭到抨擊求官。他隨即表態辭職明志，並且帶著家人離開家到福隆度假。結果總統透過管道找到他，邀他第二天到官邸簡餐。蔡總統倒了一杯紅酒，向李翔宙敬酒表示：「我代表國家謝謝您的辛勞。」

李翔宙沒有直接評論蔡英文的領導，但說：美軍教導幹部領導統御，關鍵是「你不是你，你是眾人期待的你」。他也說，蔡總統將台美關係帶到最高點，卻也讓兩岸關係落到最冰點。

主持人這時問到，談了那麼多前總統，對於現任總統賴清德看法為何？在眾笑聲中，李翔宙沒有提及兩人互動，但表示：目前是中華民國有史以來，局勢最緊繃、最危險的時候，總統不能有任何出錯。川普說「美國不一定會來」，北京說「統一是歷史必然」，國家內部人民看不到未來，這些都是有史以來對台灣領導人最大的歷史考驗。

李翔宙接著說，自己對領導人的衷心期盼是：不能只當台獨的符號，也要當台灣領導人；不要只管今天選票，也要管台灣明天；不能只說人民想聽的話，要說最需要聽的話；總統的理念，不能超過人民的安全。

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