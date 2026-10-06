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蔡英文7日赴史丹佛演講 專家：凸顯台灣特殊戰略地位

中央社／ 台北6日電
前總統蔡英文7日將出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。聯合報系資料照
前總統蔡英文7日將出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。聯合報系資料照

前總統蔡英文7日將出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON「2026科技與國家安全研討會」，並發表開幕演講。熟悉國際事務的專家今天指出，這凸顯台灣在全球關鍵技術、半導體供應鏈安全，以及台美國防安全合作中，具有無可替代的特殊戰略地位。

蔡英文美西時間5日晚間抵達舊金山，將展開為期一週的交流訪問，這是她卸任後首度訪美；蔡英文預計7日在史丹佛大學Stanford DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。

對此，熟悉國際事務的專家表示，蔡英文受邀擔任這屆年會開幕主講嘉賓，不僅是她個人卸任後的首次美國訪問，更創下台灣卸任元首參與這項國防論壇盛會的首例。

專家指出，在全球地緣政治因為威權國家的持續擴張而高度緊張，安全及有效率的國防供應鏈成為各國當前重中之重的同時，主辦單位邀請蔡英文發表開幕演講，不僅是對台灣民主韌性的高度肯定，更凸顯台灣在全球關鍵技術、半導體供應鏈安全，以及台美國防安全合作中，具有無可替代的特殊戰略地位。

專家說，這次活動高度集合矽谷頂尖創投、新興防務獨角獸、五角大廈高階將領、決策官員及國際政要，Stanford DEFCON正快速躍升為全球國防科技領域最具指標性的戰略對話平台之一。

專家指出，2024年的第2屆會議聚焦「商業技術與國家安全的交織」，2025年則是以「引領未來的國防與科技領袖」為題，著重在戰略競爭時代將大語言模型（LLM）與商業衛星轉化為防禦優勢，而今年第4屆年會則以「地緣競爭下的盟友創新與國防工業化」為核心，高度聚焦於戰場AI自主化、不對稱作戰，以及友盟國家如何重塑安全的防務供應鏈。

專家指出，如此高規格的戰略定位，也反映在連年擴大的與會陣容，而台灣作為全球最具效率與能力的高科技製造國的角色，蔡英文此刻出席，格外具有台美雙方在防務創新合作的特殊戰略意義。

專家分析，從蔡英文的受邀，到台灣年輕新創的投入，凸顯台灣作為「科技島」的實力與民主韌性的全球交匯，就如主辦單位指出，台灣的經驗正處於科技、經濟安全與戰略競爭的交會點。

專家表示，台灣除了手握全球半導體與關鍵供應鏈的關鍵能力外，在面對複雜的地緣政治環境與各種新型態威脅中，展現出的韌性，已是美國與友盟國家在強化安全韌性與國防供應鏈安全時不可或缺的夥伴。

專家指出，隨著Stanford DEFCON扮演越來越重要的國防創投加速器角色，台灣產業在硬體製造、晶片設計與敏捷軟體開發的優勢，透過與矽谷防務創投的資金，美國及國際友盟國防需求的鏈結，正加速在無人載具、戰場低軌衛星通訊等下一代國防創新中，與全球建立更具韌性且實質的國防共同研發與供應鏈合作機制。

蔡英文 舊金山

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