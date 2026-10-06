轟徐佳青臉皮厚如犀牛 黃國昌點名法務部：見新潮流大官膝蓋軟了？

僑委會委員長徐佳青遭指多次攜14歲兒子隨行出訪，她的丈夫唐博偉也疑似濫用外館公務車，被質疑特權。民眾黨主席黃國昌今日受訪，痛斥徐臉皮「厚到跟犀牛皮一樣」，也質問法務部、檢察署「要不要辦」，還是見到新潮流大官「膝蓋就軟了」。

民眾黨立法院黨團昨揭露，近日接獲多位駐外知情人士舉發，指徐佳青任職僑委會期間，不僅多次讓14歲兒子隨行出訪、冒充活動攝影官，還縱容非外交官的丈夫濫用公務車，從華府中心載著兒子到紐約跟她相聚，質疑已涉違反貪汙治罪條例與駐外單位規範。

外交部政務次長吳志中喊話，盼外界諒解「徐佳青是一個母親」，需照顧單獨在台的兒子。徐本人則透過文字回應，她自服務僑委會以來盡忠職守、使命必達，從未濫用公帑或職權；至於她的家人自費想飛到哪裡看她，是民主社會允許的基本人權。

對此，黃國昌痛批「士大夫之無恥，是為國恥」，徐佳青臉皮之厚，令人歎為觀止，「我只想問卓榮泰一件事，這種貪腐特權的爛官，講出這種笑掉人家大牙的藉口，你聽不聽得下去？請卓榮泰站出來告訴我們所有的官員，以後大家都可以比照徐佳青這樣做嗎？」

黃國昌表示，今天外交部的大官還敢出來洗地，說「請諒解她是一個母親」，但不是只有徐佳青是媽媽，天底下還有更多的媽媽。他直言，一個政府的制度是要滿足、照顧所有人民的需求，而不是為了特定的權貴存在。

黃國昌也質問，徐佳青的老公憑什麼開著公務車「趴趴走」，按照法務部以往的標準，公務員濫用公務車都是照貪汙治罪條例在偵辦的，「如今法務部是睡著了嗎？看到新潮流的大官，膝蓋都軟了嗎？」

黃國昌表示，法務部、檢察署要不要辦，大家都睜著眼睛看，這件事情臭不可聞，請不要再拿行政調查當遮羞布，以為過幾天風波過去就安全下莊，「至於徐佳青這種，臉皮厚到跟犀牛皮一樣的說法，我只有一個回應，『請問卓榮泰，你認同嗎？』」