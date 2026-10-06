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立委盼開放敬老卡搭高鐵 卓榮泰：建置軟硬體後與高鐵協調

中央社／ 台北6日電

在成功爭取敬老卡搭乘台鐵後，民進黨立委張宏陸今天進一步向行政院長卓榮泰爭取開放敬老卡搭乘高鐵。卓榮泰表示，在高鐵新車廂到之前，政府把該做的準備工作做好，敬老卡的功能、內容如何做善意、合理的規範及軟體設計，政府會再跟高鐵協調。

卓榮泰下午繼續率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

張宏陸先前爭取敬老卡搭台鐵，今天進一步詢問交通部長陳世凱是否可以納入高鐵。

陳世凱表示，高鐵票價相對較高，可儲值的票卡才有辦法使用，因為如果是單一卡，票卡內若只有新台幣1000元，有時車票票價超過時，可能就不能用。

張宏陸並不認同，他說，現在敬老卡都可以儲值了。

陳世凱指出，之前張宏陸質詢後，交通部有跟高鐵公司開過會，未來會朝開放方向，目前高鐵運量比較緊，希望明年7月新車上線後運量充足時，會朝這個方向來做。

張宏陸表示，各縣市的敬老卡點數都有在增加，擴大敬老卡點數的用途勢在必行。台鐵的票證系統比高鐵複雜，他要求在新車廂到之前，先完成軟硬體的建置，越晚建置會花較多錢，提早做可以省錢。

陳世凱說，軟、硬體整合的部分，交通部可以先做，運量起來的時候就會開放，票證系統的整合可以先來做。

卓榮泰表示，在新車廂到之前，政府把該做的準備工作做好，把除了敬老卡原先設想的功能外，也鼓勵長者多出來活動。至於敬老卡要怎麼去使用，內容、使用上做到比較善意合理的規範，後續再來討論。但先把票證建置、軟體設計完成。交通部會跟高鐵公司來協調，而且高鐵公司盡量來配合。

卓榮泰說，把握這次新車廂進來的這個時間，讓班次更充裕，讓服務更貼近人性，政府就來規範這件事情的發展性。

高鐵 卓榮泰 敬老卡

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