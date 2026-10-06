吳志中「徐佳青要顧兒子說」惹議 外交部再發聲回應

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，外交部今表示，目前相關事項均在查證階段，外交部不會預設立場，也不會僅憑單一方面說法作成判斷。

民眾黨團昨舉行記者會，現場播放僑界人士的爆料錄音檔，據該名人士指出，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而徐在任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，且接受當地代表處的招待。

對此，外交部次長吳志中今表示，已請駐外館處釐清，但請大家不要忘記，徐佳青是帶一個未成年的兒子，她身為一個母親要照顧她的兒子。吳志中的說法引發爭議。

外交部6日再做回應指出，對於外界所提出有關公務車使用，以及駐外館處辦理相關活動的人員出席及身分等情事，外交部已請相關駐外館處查明相關事實及資料，以釐清是否涉及違反相關規定。

外交部重申，駐外館處公務車輛訂有相關使用及管理規範，應依公務需要使用。外交部強調，目前相關事項均在查證階段，外交部不會預設立場，也不會僅憑單一方面說法作成判斷。待相關事實釐清後，如確認有違反規定的情形，外交部將依相關法令及規定辦理；涉及其他機關權責的事項，亦將由權責機關依法處理。

外交部表示，外交部尊重個人及家庭照顧需求，但公務資源的使用仍應依相關規範辦理，兩者應予區分。外交部重申，無論涉及任何職務或身分，駐外館處公務資源的使用均應遵守相關規定，並接受適當檢視。