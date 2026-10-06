遭指公器私用！徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青回應，強調她從未濫用公帑或職權。

民眾黨團昨舉行記者會，現場播放僑界人士的爆料錄音檔，據該名人士指出，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而徐在任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，且接受當地代表處的招待。

外交部表示，外交部已主動調查，並向相關駐館詢問資訊。

徐佳青今則透過文字回應表示，她自服務僑委會以來，盡忠職守，使命必達完成任務，從未濫用公帑或職權，至於她的家人自費想飛到哪裡看她，應該是民主社會允許的基本人權吧！