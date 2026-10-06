快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

王世堅送「三箭」盼台灣拚經濟 卓榮泰：行政立法一起拉弓

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立委王世堅（右）下午在立院質詢行政院長卓榮泰（左），送上「三隻箭」期待卓榮泰像日本前首相安倍晉三，為台灣射出射出「卓揆3箭」。記者黃義書／攝影
民進黨立委王世堅（右）下午在立院質詢行政院長卓榮泰（左），送上「三隻箭」期待卓榮泰像日本前首相安倍晉三，為台灣射出射出「卓揆3箭」。記者黃義書／攝影

民進黨立委王世堅今天下午在立法院質詢行政院長卓榮泰，送上「三隻箭」，盼卓榮泰借鏡日本前首相安倍晉三「三箭」政策，在本會期為台灣射出「主權基金」、「亞太資產管理中心」及「AI產業」三箭，把握台灣經濟實力強勁的時機。

王世堅提出的第一箭是成立「主權基金」，進軍全球市場；第二箭是建立「亞太資產管理中心」；第三箭則是結合輝達等企業，進一步厚植台灣AI產業。他希望卓榮泰能在施政上積極布局，將資源投入具戰略性的發展方向。

王世堅也以「拉弓射箭」比喻施政，表示弓就像政治手腕，箭則代表資源與預算，弓拉得太鬆沒有力量，拉得太緊又可能斷掉，因此施政力道必須拿捏得恰到好處，才能將政策有效推進。

卓榮泰接下「三箭」後回應表示，也期待行政、立法兩院能「拿同一把弓箭、射同一個靶」。他說，如果雙方的「靶心」一致，代表目標相同，單靠行政院射箭力量仍不足，盼行政、立法兩院共同朝同一方向努力，讓台灣持續進步。

王世堅 卓榮泰 主權基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王世堅送弓箭盼射「卓揆三箭」 卓榮泰：政院、立院要射同一個靶

亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

賀！中華隊一箭射進亞運銅牌 亞昕集團以「隱形力量」實踐企業ESG

亞運射箭／陳界綸克服恐慌找回準心 複合弓男團射退南韓奪銅

相關新聞

遭指公器私用！徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青回應，強調她從未濫用公帑或職權。

徐佳青讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪？吳志中：無攝影官情形

民眾黨立院黨團昨爆料，僑委會委員長徐佳青自2022年起，帶未滿14歲的兒子以「攝影官」名義出訪，還讓非駐外人員的丈夫開著駐美代表處公務車遊玩華府。對此，外交部政次吳志中今在立法院備詢時表示，他當時應該是駐法代表，徐佳青也有到法處，但沒有所謂攝影官情形。

王世堅送弓箭盼射「卓揆三箭」 卓榮泰：政院、立院要射同一個靶

民進黨立委王世堅今質詢行政院長卓榮泰時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰掌握與在野黨溝通力道，並效法日本「安倍三箭」，為台灣射出「卓揆三箭」。卓榮泰回應，希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射向同一個靶，只有靶心一致、目標相同，兩院共同努力，才能讓台灣更加進步。

徐佳青兒隨團出國若虛構公務身分 張景森：該怎麼辦就怎麼辦

僑委會委員長徐佳青的兒子以「攝影官」名義隨同出國、丈夫涉及使用外館公務車，引發連番爭議。前政務委員張景森表示，如果真的涉及虛構公務身分、違規使用公務資源，該怎麼處理就怎麼處理。但他也提到，應把家人隨同出國的規則釐清，規則越清楚，越能防止濫用資源。

曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構外交部查不查？

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，儘管外交部繼續護航特權，然而爆料卻如雪片般飛來，包括2024年北美洲台灣婦女會第36屆年會，徐佳青一家三口全員到齊，「蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館」，面對龐大的共犯結構，請問外交部是否要徹查？

老同學牽線…張婉瑩接中國任務 監視「一棟房子」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣賴清德總統兒子賴廷與，她至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在大陸多次會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。