王世堅送「三箭」盼台灣拚經濟 卓榮泰：行政立法一起拉弓

民進黨立委王世堅今天下午在立法院質詢行政院長卓榮泰，送上「三隻箭」，盼卓榮泰借鏡日本前首相安倍晉三「三箭」政策，在本會期為台灣射出「主權基金」、「亞太資產管理中心」及「AI產業」三箭，把握台灣經濟實力強勁的時機。

王世堅提出的第一箭是成立「主權基金」，進軍全球市場；第二箭是建立「亞太資產管理中心」；第三箭則是結合輝達等企業，進一步厚植台灣AI產業。他希望卓榮泰能在施政上積極布局，將資源投入具戰略性的發展方向。

王世堅也以「拉弓射箭」比喻施政，表示弓就像政治手腕，箭則代表資源與預算，弓拉得太鬆沒有力量，拉得太緊又可能斷掉，因此施政力道必須拿捏得恰到好處，才能將政策有效推進。

卓榮泰接下「三箭」後回應表示，也期待行政、立法兩院能「拿同一把弓箭、射同一個靶」。他說，如果雙方的「靶心」一致，代表目標相同，單靠行政院射箭力量仍不足，盼行政、立法兩院共同朝同一方向努力，讓台灣持續進步。