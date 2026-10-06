王世堅贈「卓揆三箭」一組弓箭 卓榮泰曝主權基金緊密籌備中

對於立委在經濟發展方面的期許，行政院長卓榮泰表示，政府已經盡力讓輝達留在台灣，成為台灣產業動力的一部分；而亞太資產中心、亞太資產管理中心在高雄也有示範場域，相當成功，正想把它複製到其他地方去；至於主權基金，也是現在緊鑼密鼓在籌備的一項。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委王世堅提到，新的會期開始，也是一個嶄新的契機，他今天特地帶來一副弓箭要贈送，有兩大意義。第一，施政就像拉弓射箭，力道要恰到好處。第二，希望卓榮泰為台灣射出「卓揆三箭」，就像日本的「安倍三箭」，溝通總預算、追加預算非常重要，「弓」就像政治手腕，「箭」就像預算。

王世堅說，弓拉得太鬆，沒有力量，施政無力；拉得太緊，斷掉，那就一事無成。所以要拉得恰到好處。「卓揆三箭」則是希望像「安倍三箭」，盼在台灣經濟實力最強盛的時候，把握這個時機，射出這三箭。

王世堅表示，第一箭，成立主權基金，進軍世界。第二箭，建立亞太資產管理中心。第三箭，結合輝達，厚植AI產業。他希望這三箭，行政院可在立法院這個會期，把握台灣最強盛的時候，為國家射出未來這三箭。「我送給你這副弓箭，讓你放在你的院長室。」

卓榮泰回應，謝謝王世堅的期許，跟射這三支箭的含意。他希望行政、立法兩院，能拿同一把弓箭，射同樣的一個靶，這才重要。如果雙方靶心是一樣的，那目標就一樣。若力道只由行政院來射是不夠的，行政立法兩院一同射這把箭，射向同樣的靶，讓台灣更進步。

王世堅期勉，行政團隊各部會的部長們要加把勁，在會期這一開始，趕快去跟各立委，不分政黨，都好好溝通。

對於王世堅在經濟發展方面的期許，卓榮泰表示，政府已經盡力讓輝達留在台灣，成為台灣產業動力的一部分；而亞太資產中心、亞太資產管理中心在高雄也有示範場域，相當成功，正想把它複製到其他地方去；至於主權基金，也是現在緊鑼密鼓在籌備的一項。

聽聞卓榮泰談及主權基金，王世堅表示，希望能夠做得像世界第一大的「挪威主權基金」一樣，為我國創造更多富國利民的福利。