快訊

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

EZ WAY APP被挖出「超無用功能」！實測結果大問號 網笑歪：從沒按過

聽新聞
0:00 / 0:00

王世堅送弓箭盼射「卓揆三箭」 卓榮泰：政院、立院要射同一個靶

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照

民進黨立委王世堅今質詢行政院卓榮泰時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰掌握與在野黨溝通力道，並效法日本「安倍三箭」，為台灣射出「卓揆三箭」。卓榮泰回應，希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射向同一個靶，只有靶心一致、目標相同，兩院共同努力，才能讓台灣更加進步。

王世堅質詢時表示，他今天特地帶來一副弓箭送給卓榮泰，有兩大意義。第一，希望卓榮泰更理解，執政就像拉弓射箭，力道必須恰到好處；第二，希望卓榮泰能為台灣射出「卓揆三箭」，就像日本過去提出「安倍三箭」一樣。新會期開始後，與在野黨溝通非常重要，除了明年度中央政府總預算案，還有追加預算等案需要處理。弓就像政治手腕，箭則如資源、預算，弓拉得太鬆沒有力量，拉得太緊則可能斷掉、一事無成，所以要拉得恰到好處。

王世堅說，他也希望卓榮泰能重新拿出剛就任行政院長時的熱情與活力。現在是台灣經濟實力強盛之際，應把握時機射出「卓揆三箭」：第一箭，成立主權基金，進軍世界；第二箭，建立亞太資產管理中心；第三箭，結合輝達，厚植台灣AI產業。全台2300萬人不分政黨，民進黨既然是執政黨，就應再度釋出善意，好好與各黨溝通政策。他也呼籲各部會首長在新會期一開始就加把勁，針對預算等議題，儘速與各政黨立委充分溝通。

卓榮泰回應，非常感謝王世堅的期許，以及這「三支箭」的含義。但他更希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射同一個靶，這才是最重要的；如果靶心一致，目標就會一致，光靠行政院的力量並不足夠，希望行政、立法兩院共同努力，朝相同目標前進，讓台灣更進步。

至於王世堅提出「卓揆三箭」，卓榮泰說，在輝達部分，政府已盡力讓輝達留在台灣，成為台灣發展動力的一部分；亞太資產管理中心目前在高雄已有示範場域，成果相當成功，政府正規畫將相關經驗複製到其他區域。至於主權基金，目前也正緊鑼密鼓籌備，希望獲得立委們支持。

民進黨立委王世堅（右）今質詢行政院長卓榮泰（左）時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰為台灣射出「卓揆三箭」。圖／翻攝自國會頻道
民進黨立委王世堅（右）今質詢行政院長卓榮泰（左）時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰為台灣射出「卓揆三箭」。圖／翻攝自國會頻道

卓榮泰 王世堅 立法院 行政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

亞運射箭／複合弓女團無緣獎牌好懊惱 黃逸柔目標奧運雪恥

洪孟楷籲重大犯罪增鞭刑 卓榮泰：僅少數國採行效益待商榷

亞運射箭／張正韋扮演男團開路先鋒箭無虛發拿滿分 讓全隊安心奪銅

相關新聞

徐佳青讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪？吳志中：無攝影官情形

民眾黨立院黨團昨爆料，僑委會委員長徐佳青自2022年起，帶未滿14歲的兒子以「攝影官」名義出訪，還讓非駐外人員的丈夫開著駐美代表處公務車遊玩華府。對此，外交部政次吳志中今在立法院備詢時表示，他當時應該是駐法代表，徐佳青也有到法處，但沒有所謂攝影官情形。

王世堅送弓箭盼射「卓揆三箭」 卓榮泰：政院、立院要射同一個靶

民進黨立委王世堅今質詢行政院長卓榮泰時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰掌握與在野黨溝通力道，並效法日本「安倍三箭」，為台灣射出「卓揆三箭」。卓榮泰回應，希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射向同一個靶，只有靶心一致、目標相同，兩院共同努力，才能讓台灣更加進步。

徐佳青兒隨團出國若虛構公務身分 張景森：該怎麼辦就怎麼辦

僑委會委員長徐佳青的兒子以「攝影官」名義隨同出國、丈夫涉及使用外館公務車，引發連番爭議。前政務委員張景森表示，如果真的涉及虛構公務身分、違規使用公務資源，該怎麼處理就怎麼處理。但他也提到，應把家人隨同出國的規則釐清，規則越清楚，越能防止濫用資源。

曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構外交部查不查？

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，儘管外交部繼續護航特權，然而爆料卻如雪片般飛來，包括2024年北美洲台灣婦女會第36屆年會，徐佳青一家三口全員到齊，「蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館」，面對龐大的共犯結構，請問外交部是否要徹查？

老同學牽線…張婉瑩接中國任務 監視「一棟房子」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣賴清德總統兒子賴廷與，她至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在大陸多次會面。

蔡英文回鍋督軍 賴清德的潛在對手在黨內？

前總統蔡英文從淡出政壇到挺身督軍輔選，看似凝聚了民進黨的大團結，並號召泛綠與小草歸隊。然而，無論2026年縣市長選舉蔡英文能否颳起助選大順風，當她的政治好感度力壓兼任黨主席的總統賴清德時，就已註定掀起下階段黨內派系重組與權力爭奪的政治暴風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。