王世堅送弓箭盼射「卓揆三箭」 卓榮泰：政院、立院要射同一個靶

民進黨立委王世堅今質詢行政院長卓榮泰時，特地準備一副弓箭相贈，盼卓榮泰掌握與在野黨溝通力道，並效法日本「安倍三箭」，為台灣射出「卓揆三箭」。卓榮泰回應，希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射向同一個靶，只有靶心一致、目標相同，兩院共同努力，才能讓台灣更加進步。

王世堅質詢時表示，他今天特地帶來一副弓箭送給卓榮泰，有兩大意義。第一，希望卓榮泰更理解，執政就像拉弓射箭，力道必須恰到好處；第二，希望卓榮泰能為台灣射出「卓揆三箭」，就像日本過去提出「安倍三箭」一樣。新會期開始後，與在野黨溝通非常重要，除了明年度中央政府總預算案，還有追加預算等案需要處理。弓就像政治手腕，箭則如資源、預算，弓拉得太鬆沒有力量，拉得太緊則可能斷掉、一事無成，所以要拉得恰到好處。

王世堅說，他也希望卓榮泰能重新拿出剛就任行政院長時的熱情與活力。現在是台灣經濟實力強盛之際，應把握時機射出「卓揆三箭」：第一箭，成立主權基金，進軍世界；第二箭，建立亞太資產管理中心；第三箭，結合輝達，厚植台灣AI產業。全台2300萬人不分政黨，民進黨既然是執政黨，就應再度釋出善意，好好與各黨溝通政策。他也呼籲各部會首長在新會期一開始就加把勁，針對預算等議題，儘速與各政黨立委充分溝通。

卓榮泰回應，非常感謝王世堅的期許，以及這「三支箭」的含義。但他更希望行政、立法兩院能拿同一副弓箭、射同一個靶，這才是最重要的；如果靶心一致，目標就會一致，光靠行政院的力量並不足夠，希望行政、立法兩院共同努力，朝相同目標前進，讓台灣更進步。

至於王世堅提出「卓揆三箭」，卓榮泰說，在輝達部分，政府已盡力讓輝達留在台灣，成為台灣發展動力的一部分；亞太資產管理中心目前在高雄已有示範場域，成果相當成功，政府正規畫將相關經驗複製到其他區域。至於主權基金，目前也正緊鑼密鼓籌備，希望獲得立委們支持。