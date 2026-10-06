徐佳青兒隨團出國若虛構公務身分 張景森：該怎麼辦就怎麼辦

僑委會委員長徐佳青的兒子以「攝影官」名義隨同出國、丈夫涉及使用外館公務車，引發連番爭議。前政務委員張景森表示，如果真的涉及虛構公務身分、違規使用公務資源，該怎麼處理就怎麼處理。但他也提到，應把家人隨同出國的規則釐清，規則越清楚，越能防止濫用資源。

張景森在臉書貼文表示，這件事情的具體細節我並不清楚，所以不評論個案。但是，如果真的涉及虛構公務身分，或者違規使用公務資源，那當然是另外一回事，該怎麼處理就怎麼處理。

話鋒一轉，張景森說，他比較想討論「公務出國，到底可不可以帶家人？公司之間的界線究竟在哪裡？」

張景森舉例，2005年為籌備台灣博覽會，曾到日本考察愛知萬國博覽會，他自己替兒子買機票一起去，增廣見聞也增加父子相處的時間。但公私界線沒有想像中那麼容易判斷。例如，機票自付可以很清楚、住宿算不算佔國家便宜？考察行程是外館安排的貴賓路線，並由外館派車接送，孩子也因此享受一些便利；行程結束後他事先請假另外去了立山黑部旅行，就完全是私人行程。

張景森表示，不認為公務出國帶未成年子女，本身有甚麼罪大惡極，爭真正應該檢驗的是三件事：有沒有把私人費用轉嫁給國家？有沒有妨礙公務？有沒有利用職務，讓家人取得不應有的身分、待遇或特權。

他認為，家人可以同行，但不能因此就掛上公務職銜，更不稜因此取得公務人員才有的待遇。其次，私人增加的成本，完全自己負擔；沒有增加政府成本的「附隨使用」，如住房、公務車要把規則訂清楚。

張景森說，這些事不要靠公務員自己猜，也不要等出了事才由社會各自解釋，把條件寫清楚，即使沒有增加成本，若涉及安全、保險、外交禮儀或明顯的特權觀感，機關也可以禁止。

他強調，公私分際沒有必要搞得那麼神祕，更不能每一次都靠道德感覺來判斷。不增加國家不該負擔的成本、不妨礙公務、不替家人創造公務身分或特權；可能有爭議的事情，事前申報、按照明確規則處理。規則訂得越清楚，越能防止濫用公務資源，也越能保護守規矩的公務員。