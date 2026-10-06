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徐佳青讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪？吳志中：無攝影官情形

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、外交部次長吳志中（左）今天赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、外交部次長吳志中（左）今天赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影

民眾黨立院黨團昨爆料，僑委會委員長徐佳青自2022年起，帶未滿14歲的兒子以「攝影官」名義出訪，還讓非駐外人員的丈夫開著駐美代表處公務車遊玩華府。對此，外交部政次吳志中今在立法院備詢時表示，他當時應該是駐法代表，徐佳青也有到法處，但沒有所謂攝影官情形。

洪毓祥首先向行政院長卓榮泰表示，「你比徐佳青好，起碼是自費到日本看棒球，其他公務行程中，應該也沒帶家人同行吧？」卓榮泰回答稱，如果有些行程必定要帶家人的話，那會有註明，但這兩年中沒有發生此事。

洪毓祥質詢，有知情人士爆料，國家高階官員訪團，為何會出現十幾歲的兒子包裝成攝影官，這讓外館看到有點震驚，食物、交通接送不知是否也使用公帑。僑委會號稱出差行程是「機密」、「不可跟立委報告」，結果卻讓兒子使用手機，這樣沒有國家機密的問題嗎？

洪毓祥提及，外交部昨天說要組成獨立調查，他有幾項建議：公務車使用是否有違反「駐外機構公務車車輛換購及管理要點」？以北美為例，公務車是由處長負責，還涉及華府中心主任、副主任、僱員，以及負責車輛管理的美處行政組、政治組、會計處等，因為要查里程數跟燃料使用費。另可能也得詢問駐美代表俞大㵢、時任駐德代表謝志偉，並希望外交部秉持獨立調查原則，是否會成立獨立調查小組？調查程序需要多久？

吳志中表示，因為沒人向外交部提出檢舉，民眾黨團昨開完記者會後，外交部已召開會議請外館釐清真相，調查程序就等外館回報；但針對民眾黨團提供的資料，當時他也是駐法代表，所以應該是在同一時間徐佳青也有到法國代表處，並沒有所謂攝影官情形發生。

洪毓祥呼籲外交部好好調查，因為爆料如雪片般飛來，都有提供照片跟私下錄音，希望外交部毋枉毋縱。

徐佳青 吳志中 出訪 攝影 外交部 圖利

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