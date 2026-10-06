曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構外交部查不查？

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，儘管外交部繼續護航特權，然而爆料卻如雪片般飛來，包括2024年北美洲台灣婦女會第36屆年會，徐佳青一家三口全員到齊，「蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館」，面對龐大的共犯結構，請問外交部是否要徹查？

陳智菡稍早在臉書發文指出，徐佳青耍特權肆無忌憚，兒子從14歲開始冒充攝影官，進出外交場合環遊世界。今年6月，徐佳青出差巴西訪視僑社與僑民，順便帶18歲兒子去巴西看卡皮巴拉，丈夫也違法駕駛外管公務車，違反我方與美國外交慣例和禁令。

陳智菡說，外交部昨天才宣稱將會徹查，政務次長吳志中今天就出來緩頰，還要大家理解徐佳青就是一個母親，「14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任」，儘管違法事證如此明確，外交部還要繼續護航特權，面對爆料如雪片般飛來，還說沒有接到檢舉。

陳智菡表示，根據2024年「北美洲臺灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社」流出的照片，徐佳青一家三口全員到齊，蹭吃蹭喝蹭車蹭旅館，根本就是寄生僑委會，請問到底是公務行程，還是徐佳青家族旅遊？除了體諒一位母親要照顧小孩，難道也要體諒他們家沒有購車，所以可以允許僑委會委員長一家貪瀆濫用公務車？

陳智菡說，徐佳青用特權讓丈夫駕駛外管公務車，此事涉及華府中心主任、副主任及僱員，還有我國駐美代表處行政組（負責車輛管理）、政治組（對口是國務院、AIT）及會計組，面對如此龐大的共犯結構，請問外交部是否要徹查？