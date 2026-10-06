不認涉圖利家人 徐佳青：僑委會查2遍結果顯示一切依法

民眾黨立院黨團昨爆料，僑委會委員長徐佳青自2022年起，帶未滿14歲的兒子以「攝影官」名義出訪，還讓非駐外人員的丈夫開著駐美代表處公務車遊玩華府。徐佳青今答詢，強調僑委會在過去2、3個月內查2遍，結果顯示一切依法辦理，沒有任何圖利個人或圖利私人的情事。

民眾黨團昨揭露，徐佳青非外交人員的丈夫唐博偉，私自駕駛駐美代表處的外交公務車跨州載送家人，涉違反貪汙治罪條例與美方相關法令。不僅如此，徐佳青2022年赴歐出差時，更讓年僅14歲的兒子冒充僑委會「攝影官」隨行，並搭乘外館車輛，恐已觸犯刑法僭行公務員職權罪。

國民黨立委馬文君今在院會總質詢時，請徐佳青上質詢台說明公務預算的使用、爭議。徐佳青答詢，公務預算使用一切按照相關法律規定，包括今年以來，例行性監察院、審計部檢查之外，民眾黨還特別要求來檢查。事實上，僑委會在過去2、3個月內被檢查了2遍，結果顯示一切依法辦理，資料從2020年查到現在一切依法辦理，沒有任何圖利個人，或圖利私人的情事發生。

馬文君則說，若外交、僑委會發生這樣的問題，往後希望可以提供更詳盡的資料，也要求僑委會要公私分明、拿捏好分寸。