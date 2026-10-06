蔡英文抵舊金山 台僑迎接高喊台灣民主有你有我

前總統蔡英文今晚抵達舊金山，展開為期一週的交流訪問，這也是她卸任後首度訪美，數百名台僑在蔡英文下榻飯店熱情集結、高喊「我是你的易燃物」、「台灣民主有你有我」，歡迎「小英總統」來到灣區。

在駐美代表俞大㵢、駐舊金山辦事處長伍志翔及同仁陪同下，蔡英文抵達下榻飯店，面對僑胞熱情守候，她微笑揮手、與僑胞擊掌。

2024年卸任總統後，蔡英文曾多次訪問歐洲，也曾到加拿大，鞏固台灣的國際支持，訪美動向持續受到關注。這次她應美國史丹佛大學學生所主導的科技與國家安全交流平台Stanford DEFCON邀請、訪問舊金山，將於7日在其主辦的研討會發表開幕演講。

啟程時，她也在社群平台發文表達期待，寫道：「舊金山的朋友們，明天見！」

蔡英文預計在舊金山停留一週。儘管行程安排低調，消息公布後，當地僑團迅速發起「歡迎小英總統來灣區」活動、報名踴躍，有網友發問：「舊金山的易燃物（蔡英文粉絲）在哪？」

北加州台灣同鄉聯合會會長吳碧蕙告訴中央社，蔡英文人氣高，鄉親很快響應活動。

台僑莊文冠期盼蔡英文的訪問讓國際更認識台灣。

蔡英文將於7、8日前往史丹佛大學參加研討會及論壇，消息已在校園掀起廣泛迴響。

根據主辦單位發送的活動資訊，蔡英文7日將出席Stanford DEFCON主辦的「2026科技與國家安全研討會」。這也是她此行少數的公開活動之一，日前報名名額已全數額滿。

另外，蔡英文將於8日出席胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹佛大學學生組織Stanford in Government共同主辦的論壇，該活動僅限校內人士參加。

蔡英文2015年曾以民進黨主席暨總統參選人身分赴史丹佛大學，出席台美創新與科技合作論壇並發表演說。這次卸任後造訪，她對台灣科技、國安經驗的分享備受關注。

過去，蔡英文在總統任內及卸任後的多次出訪中，都曾安排與海外學生和青年面對面交流。舊金山灣區的台灣學生、科技人士也期待這次能有機會與蔡英文碰面。